房市轉冷？7月房貸、建融動能趨緩

金管會23日公布，7月國銀房貸月增406億元，年增率降到8.53％，創2020年12月以來的19個月新低；建築融資7月增加307億元，年增率11.63％，亦創33個月新低，房貸及建融貸款動能明顯趨緩。



銀行局副局長林志吉分析指出，主要有五大原因，分別是：一、建商推案減少建商推案變少；二、購屋面來看，民眾對未來景氣看法修正，需求也不像去年同期多，等於供需同步減少，房地產買賣亦有減少情況；三、相關健全房市政策持續進行中，如銀行局亦持續關注國銀不動產放款集中度，若高於同業平均，就要求提出相關改善或強化提存等措施。



四、中央銀行3月及6月兩度升息，升息幅度達1.5碼，即0.375個百分點，貸款利息負擔增加，影響貸款意願；最後則是疫情影響房地產交易，導致房貸及建融月增率開始走緩。



房貸是銀行獲利穩定的來源，因為有擔保品，且逾放比極低，國銀每月房貸仍持續增加，只是增速減緩，今年前七月房貸合計新增3,740億元，少於去年同期的4,012億元，7月底國銀房貸餘額則達9兆1,364億元，續創歷史新高，至於逾放比至7月底僅0.08％。



建築融資7月底餘額達3兆3,462億元，同樣是新高，今年前七個月合計增加1,832億元，也低於去年同期的2,065億元。至於建築融資逾放比為0.08％，比前一年的0.05％略有升高，但已比今年5月及6月的0.09％下降。



銀行局同時公布，7月若依銀行法72-2條的比率，即銀行辦理房貸及建融總額，不得超過所收存款餘額及金融債券發行總額的30％，7月底國銀平均是27.05％，僅一家銀行逾29％，八家是在28％～29％之間，另有十家銀行在27％～28％之間，6月時平均比是27.19％，且四家銀行逾29％，五家則在28％～29％之間，11家在27％～28％。



林志吉表示，主要是6月有報稅及企業資金調度，銀行存款大量減少，房貸及建融持續增加，比重就會提高，7月資金回籠，比重就下降，27％以上的銀行數也從6月的20家降回19家。