央行去年盈餘 七年最低

央行最新公布的2021年損益，雖然仍大賺2,066.81億元，但較2020年減少95.68億元，且是七年新低，主要原因是全球疫情反覆，金融市場持續震盪，這也使得央行繳庫盈餘減至1,651.73億元的16年新低，更是13年來繳庫金額首度低於1,800億元。



央行2021年經立法院審定的盈餘預算為1,411.2億元，最新公布結算盈餘為2,066.81億元，遠高於預算數，央行總裁楊金龍在立法院答詢時強調，全球疫情衝擊難料，因此預算數仍以相對保守原則。其實國際金融情勢變動大，不時可能有黑天鵝飛出，例如今年的俄烏戰爭，歷年來央行盈餘預算均偏保守。



觀察1998年至2021年期間，央行年度盈餘只有七年低於2,000億元，2006年開始至2013年連續八年都達2,000億元之上，2014年中斷、減為1,979.59億元，2015年至2021年又連續七年均逾2,000億元。



央行2021年盈餘減少，反映在央行2021年繳庫盈餘預算數降至1,651億元，為近13年首度低於1,800億元，前次低於1,800億元為2008年金融海嘯時期，當年還有1,684億元，這次1,651億元創16年新低，前低是2005年的1,638億元。但最新2022年盈餘繳庫預算數回升至1,750億元。



央行表示，國際金融市場瞬息萬變，如金融海嘯、地緣政治風險、中美貿易戰，及進行中的疫情等，外匯存底投資運用收益與繳庫盈餘均會受影響。央行強調，台灣並非國際貨幣基金（IMF）會員國，萬一發生重大金融風險，不會如會員國（如南韓）受到援助，一切只能自立自強，外匯存底必須充裕且穩定，保有最佳的防衛利器。