詐騙氾濫 洗錢防制螺絲鬆了

台灣詐騙氾濫，尤其是台人遭詐騙去柬埔寨遭凌虐、甚至進行器官交易，已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點，對此金融業高層直言，整頓銀行金流的時刻到了，再不出手，恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者，旗下客戶為人頭戶卻不自知，無疑開了洗錢防制的大漏洞。



據了解，由於台灣詐騙橫行，尤其包括和投資相關的詐騙簡訊層出不窮，現在更傳出國人遭詐騙而被賣到柬埔寨，政府高度關注的同時，也一併注意到「金流」問題。



金管會也關注到銀行對於洗錢防制，是否有落實執行，未來準備在金檢上加強這一塊，以免銀行因為洗錢防制未確實執行，或是包括對客戶KYC、交易監控指標的設定、執行方式太鬆散，導致自認為有作洗錢防制，但實際上根本未執行到位。



倘若未來詐騙集團的人頭戶開戶銀行，一旦被金管會查到和詐騙集團有關，則該銀行恐怕將列入金管會的洗錢防制「黑名單」，被質疑洗錢防制沒有作好。



金融業高層也表示，跨國詐騙集團能在台灣找到對口，「代表台灣這裡也一定有相關金流的供應，至少是有人頭戶，才能支撐得起這種往來」，否則的話，沒有金流，哪有可讓詐騙集團行騙的經費。



至於洗錢防制如何評比執行是否到位，金融業高層分析，包括KYC有無釐清客戶的真實身分、交易監控是否「實質」監控或僅虛應故事的「形式」監控、以及是否有確實通報，這三大流程的規範設計及執行結果必須好好檢視，另一個重點則是洗錢防制中心對於業者所通報的態樣，查出真有洗錢及詐騙情事的件數，以及判決成功的案件數究竟有多少。



金融業高層指出，倘若查出及判決成功的數量太少，其中銀行業者可能要回頭再檢視是否自己在KYC及交易監控所設計的架構會否出了問題，以致於「該查的沒查到，但卻通報了一些沒用的態樣出去」，上述過程每一道都是必須仔細檢討的關鍵，否則就會成為衝擊洗錢防制執行成效的破口。