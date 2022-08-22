臺企銀衝信託業務 收入拚增兩成

公股銀行積極強化信託業務。臺灣企銀指出，今年發展的重點業務之一就是信託，今年全年信託業務相關收入成長目標設定為較去年成長約二成，下半年將透過專案推動，鼓勵分行積極拓展業務，亦積極配合分行拜訪客戶，爭取承做信託相關業務。

臺企銀主管說，上半年受到疫情及俄烏戰爭、美國升息等相關因素影響，再加上房市成長動能趨緩，致使信託的目標達成率有些許落後，因此下半年將積極強化。

臺企銀強調，除了配合政府信託2.0「全方位信託」計畫推動並善盡企業社會責任，增進長者、弱勢族群、身心障礙者之照顧，更積極參與政府都更、危老重建政策。有關政府長期關注的雙老議題，將持續聚焦於不動產信託、不動產買賣價金信託、安養信託等信託業務之推動，並預計年底推出海外ETF、海外股票、特別股等商品。

合庫銀行下半年積極強化信託業務，內部規劃除延續以員工福利信託、家庭福利信託、安養信託、不動產信託為重點推廣業務外。

另為提升信託業務專業職能，將積極鼓勵員工參加「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」等系列化課程，期望培訓出能夠與高齡者對談及瞭解高齡者安養需求，進而能協助整體家族財產規劃方向之專業服務人員。

第一銀行表示，下半年持續配合主管機關信託2.0「全方位信託」推動計畫，透過「全方位信託推動專案督導委員會」建立跨業及內部資源整合單位，培育專業人才，以「安養信託」、「員工福利信託」及「都更危老」為業務主軸，透過更全面的信託服務提供客戶需求解決方案。

彰化銀行今年續辦「預先簽訂微型安養信託」及「安養/身心障礙者及有價證券信託」業務推展活動，藉由185家分行同步推展，並由各區營運處積極追蹤輔導，期盼超越去年成果。