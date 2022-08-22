私募資金存量達3.6兆美元 蓄勢待發

全球資本市場今年迄今持續疲弱，與股債脫勾的私募市場同樣出現活動放緩，根據最新統計，私募資金全球存量已達3.6兆美元，多數在等待景氣熱潮的回神，導致今年來的交易量和籌資水準都比前一年有所下降。受制於地緣政治風險和經濟不確定性日益明顯，業者預估，金融投資者不會在下半年大張旗鼓。

根據貝恩公司最新私募股權報告，今年上半年私募股權業收購交易金額約5,120億美元，低於去年的收購交易價值，但與往年相比，仍處於相對較高的位置，交易案件超過2,000件大關，代表著今年仍有望創造史上第二高的年度數據，僅次於非典型的去年歷史記錄。



台灣私募市場的近況，台灣併購與私募股權協會將於「2022國際投資論壇」，隨同「2022國際投資併購白皮書」的發布，針對台灣併購市場發展、趨勢及重點議題觀察進行分析探討，期盼協助台灣企業在疫情過後的國際競爭舞台上，取得致勝先機。

今年的公開資本市場處境困頓，英國企管顧問平台最新統計，今年前六個月的全球收購出場金額約3,380億美元，比去年同期下降37％；包括收購等在內的全球首次公開募股（IPO）金額，為910億美元，與去年上半年相比下降73％。金融業者認為，資金減速可能會全面延伸到投資的出場，因為收購量也減少一半以上。

從各項市場統計來看，私募資金全球存量還高達3.6兆美元，是少有的正面訊息，顯示在市場保守氣氛之下，多數的資金沒有被投入使用，從投資者的角度來看，「這是一個尚待開發的機會」，為私募股權基金提供大好商機。