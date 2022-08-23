富邦人壽人均創造3-6萬社會效益價值

富邦金控為台灣注入永續正能量

富邦金控視ESG為使命，鼓勵員工以實際行動帶來正向影響，從台北市輝煌一時的「鈕釦街」朝陽社區，到台南偏鄉漁村鯤鯓社區，都有富邦人壽業務同仁身影，藉由陪伴、提供資源協助等方式，平均每人創造3-6萬社會效益價值。

「個人力量只能影響周遭，但透過企業可以把影響力發揮到社會角落。」如北市朝陽社區，因成衣產業外移影響，面臨商區沒落及青壯年人口流失問題。在富邦人壽富東通訊處與小邦計畫協助下，讓小朋友有機會與長者交流互動，不只更容易培養孩童的同理心，雙方更成為忘年之交。

中台灣部分，富邦人壽以維護環境為出發點，中辰通訊處同仁針對烏溪流域推動川廢快篩調查，並鎖定筏子溪周邊實施淨川，找出藏身繁華市區裡的廢飲料瓶、家庭廢棄物，帶動正向循環；在台南的「偏鄉」鯤鯓社區，地理位置雖緊鄰市區，卻因為漁村先天環境而面臨人口流失與嚴重老化，南鯨通訊處同仁則帶來烘焙、料理秀與桌遊時間，提供長輩實際動手、動腦與互動交流機會。

不只子公司積極推動各項永續專案，富邦金控以永續為集團核心，透過「低碳、數位、激勵與影響」四大策略發揮金融影響力，用實際舉動回饋社會。光是2021年，富邦金控價值鏈活動便創造新台幣10兆元的淨正向影響（Net Positive Impact），其中97%來自金融商品、服務與投融資。

展望未來，富邦金控將秉持「正向力量，成就可能」品牌精神，具體落實ESG願景，邁向2050淨零碳排目標。