台灣詐騙氾濫 整頓銀行金流時刻到了

台灣詐騙氾濫 金融業高層：整頓銀行金流的時刻到了

台灣詐騙氾濫，尤其是台人遭詐騙去柬埔寨遭到凌虐、甚至進行器官交易，已使各界對於台灣詐騙氾濫的關注升到最高點，對此金融業高層直言，整頓銀行金流的時刻到了，再不整頓，恐怕有銀行業者淪為詐騙集團的金流供應者，旗下客戶為人頭戶卻不自知，無疑開了洗錢防制的大漏洞。

另據了解，由於台灣詐騙橫行，尤其包括和投資相關的詐騙簡訊層出不窮，現在更傳出國人遭詐騙而被賣到柬埔寨，政府高度關注的同時，也一併注意到「金流」問題。

對此據側面了解，金管會也關注到銀行在洗錢防制上的執行是否有落實，未來準備在金檢上加強這一塊，以免銀行因為洗錢防制未確實執行，或是包括對客戶KYC、交易監控指標的設定、執行方式太鬆散，導致儘管自認為有作洗錢防制，但實際上根本未執行到位。

此外，倘若未來詐騙集團的人頭戶開戶銀行，一旦被金管會查到和詐騙集團有關，則該銀行恐怕將列入金管會的洗錢防制「黑名單」，被質疑洗錢防制沒有作好；金融圈人士則認為，一旦金管會要啟動對於詐騙集團相關的人頭戶開戶銀行清查，或是金檢國銀的洗錢防制執行是否到位，整個金融圈應該會繼2016年的紐約風暴之後，再掀起洗錢防制的熱潮。

只不過當時是因應美國監理機關的要求，現在則是因應國內現在層出不窮的詐騙問題，尤其是現在台灣人現在已和東南亞的跨國販毒、犯罪組織掛勾：「連台灣人都賣到國外去了！」

金融圈人士坦言，這年來，隨著2016年的紐約風暴時隔6年已過去，許多國銀都已漸從當年的「低氣壓」走出，當年一度因為洗錢防制而風聲鶴唳，現在洗錢防制已鮮少再被提及，但近一年來國內詐騙事件層出不窮，就以每人一天至少會接到數十通的投資等詐騙簡訊為例，金融圈人士直言，金管會或相關單位除了發布新聞稿、公開聲明呼籲國人不要被騙之外：「該有更積極的作為，直接從金流面的監控來下手，看銀行到底有沒有好好落實執行洗錢防制！」

一位金融業高層也表示，跨國詐騙集團能在台灣找到對口：「代表台灣這裡也一定相關金流的供應，至少是對『人頭戶』，才能支持得起這種往來。」否則的話，沒有金流，哪有可讓詐騙集團行騙的經費？

而洗錢防制如何評比執行是否到位？另一位金融業高層則深入分析，包括KYC有無釐清客戶的真實身份？交易監控是否「實質」監控，或是僅虛應故事的「形式」監控？以及是否有確實通報？這三大流程的規範設計及執行結果必須好好檢視之外，這位金融業高層還進而指出，另一個很容易被忽略的重點：「在於洗錢防制中心對於業者所通報的態樣，查出真有洗錢及詐騙情事的件數，以及判決成功的案件數，究竟有多少。」

這位不具名的金融業高層指出，倘若查出及判決成功的數量太少，其中銀行業者可能要回頭再檢視是否自己在KYC及交易監控所設計的架構會否出了問題，以致於「該查的沒查到，但卻通報了一些沒用的態樣出去。」這位金融業高層認為，上面的過程每一道都是必須仔細檢討的關鍵，否則就會成為衝擊洗錢防制執行成效的破口。