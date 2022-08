遠距刷臉投保中壽獲雙獎肯定

連三年奪下保險業亞洲獎「年度數位創新獎」 並獲「台灣永續行動獎-銀獎」

中國人壽數位躍升,以「smile to Sign 遠距刷臉投保」分別獲保險業亞洲獎「年度數位 創新獎」(Digital Insurance Initiative of the Year)以及「TSAA 台灣永續行動獎-銀獎」,二項 大獎肯定!其中,由「亞洲銀行及財金雜誌」(AsianBanking & Finance)舉辦的保險業亞洲 獎,中壽更是連續三年獲得「年度數位創新獎」肯定,持續推動數位轉型及創新金融服務, 站上國際舞台。

中國人壽總經理黃淑芬指出,壽險的本質是「愛與關懷」,數位科技應用於金融服務場 景,帶來了便利的速度,而人的服務是無可取代的溫度,中壽結合 AI 智能服務與大數據分 析,助業務員化身智能保險家,此次分別獲得國內外二項數位金融大獎殊榮,顯見推動數位 轉型成果已備受各界肯定,中壽將秉持「以客戶為中心」的理念,持續用創新思維提供永續 金融解決方案,朝成為最值得信賴與推薦的壽險公司邁進。

「Smile to Sign 遠距刷臉投保」帶來了創新、便利及有感的保險體驗,不僅在疫情期間 滿足民眾安全、零接觸的投保需求,為業務員創造更多服務機會,發揮保險業安定社會的核 心價值,在後疫情時代,為民眾預備好無須交通往返、無紙化、安全便利的嶄新保險體驗, 讓數位科技保險服務融入多元生活場景中,有效提升投保效率,更可降低碳排放,這也呼應 了 SDGs 永續發展目標,獲得「TSAA 台灣永續行動獎-銀獎」的肯定。

今年度中壽也獲英國專業財經媒體「全球銀行及金融評論」(Global Banking & Finance Review)評選為「2022 年台灣最佳數位轉型壽險公司」(Best Life Insurance Company For Digital Transformation Taiwan 2022),數位轉型成果屢獲國內外肯定;此外,持續落實「公平同理, 待客如己」的理念,再獲金管會「公平待客原則評核」選為排行前 25%業者,不僅連續四年 獲此殊榮,是評鑑開辦以來極少數每年蟬聯績優的壽險業者。中壽持續將「以客戶為中心」 思維深植企業文化,呼應中華開發金控集團的 ABCDE 五大策略,體現在用戶的日常生活, 為大眾帶來更便利的金融服務。