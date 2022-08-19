金融帳連48季淨流出 續創史上最長紀錄

中央銀行公布今年第二季國際收支，經常帳順差265.5億美元，金融帳淨流出243.6億美元，央行準備資產增加38.2億美元，其中金融帳已連續48季淨流出、續創史上最長紀錄，且累計淨流出6,843.9億美元，換算正式破新台幣20兆元大關，約為近八年累計總稅收。

央行官員說明，第二季金融帳延續淨流出，證券投資淨流出266.2億美元，其中居民對外證券投資增加136.5億美元，主要是保險公司投資國外債券增加，但非居民證券投資淨減少129.7億美元，即外資減持台股。

第二季金融帳連續48季淨流出，累計高達6,843.9億美元，以第二季新台幣對美元匯率坊價約29.7元計算，約合新台幣20兆3,263億元，試算為近八年總稅收總和。

央行官員表示，第二季經常帳順差年減29.9億美元，其中商品貿易順差177.9億美元，較去年同季減少60.8億美元，主要是國際原物料價格維持高檔，及半導體設備、防疫用品購置增加，致進口增額大於出口增額。

服務收支順差為37.3億美元，年增13.5億美元，主要是貨運收入增加。央行官員指出，近幾年來運輸表現都不錯，第二季創下史上次高紀錄，僅次於去年第四季的62.8億美元。

國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。如由民間部門持有即金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。累計上半年經常帳順差568.0億美元，金融帳淨流出562.9億美元，央行準備資產增加40.7億美元。