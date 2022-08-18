攻先買後付 中租銀角零卡進軍馬泰柬菲

中租控股旗下仲信資融2018年推出零卡分期，無卡交易會員數在7月底已突破100萬人。中租控股董事長陳鳳龍表示，預估2025年前合作商家要5萬家、會員人數上看250萬人的目標，「zingala銀角零卡」新品牌也將走出台灣，並且向東協各地複製，先鎖定馬泰柬菲等四大市場，今年已經搶先進入馬來西亞市場。

陳鳳龍進一步表示，中租控股在2000年進入「BNPL」（先買後付） 市場，當時就已針對補習班、美容業者等推出分期服務，目前已有超過20年的經驗與客戶規模，2018年更從線下走向線上進行數位化，主打免綁信用卡、免綁銀行帳戶、免儲值、免年費，因此有大量會員承作零卡分期。

近幾年由於疫情，推升電商及「BNPL」（先買後付）成長，中租零卡分期在今年5月正式定名為「zingala銀角零卡」。

陳鳳龍表示，由於zingala以AI技術優化數位服務，滿足消費者小額支付、大額分期、聰明消費、紀律繳款的需求，三個月內增加15萬新會員，總會員數已於7月底破100萬人，並為合作商戶導流導購、提高客單價，為消費者與合作商戶帶來助益，預期在2025年合作商家會達5萬家，會員可達250萬會員。

目前中租控股在東協裡的越南、菲律賓、新加坡、印尼等七國設有據點，檢視各國的巿場結構後，首先即鎖定信用卡比重不高的馬來西亞，而且，旗下的仲利成功融資公司即是以消費性的車輛貸款為主。

為此，原仲信資融資深副總經理張銘聰今年派任為仲利成功總經理，就是為了導入台灣經驗，下一個目標是柬埔寨，接下來是泰國。

仲信資融資深副總經理陳瑞興表示，「zingala銀角零卡」在台灣已擁有逾86萬的年輕的數位會員，合作業者突破4萬家，提供消費者小額支付、大額分期的服務，讓小資族、自由工作者、新興工作者可享用更好的彈性支付服務、自由兼具紀律的財務支配能力，也讓沒有信用卡或信用卡額度不夠的消費者，免綁信用卡也可輕鬆消費分期，2021年受惠戶數逾30萬人。