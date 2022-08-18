宣告利率不恰當 19張保單勒令停售

被金管會抽查抓到宣告利率不當的13家壽險公司，裁罰結果出爐，13家公司有21張保單宣告利率不當，除台新人壽的金豐盛先前已被保險局停售，全球人壽已自行停售外，其他公司共19張保單，18日文到後立即停售，且未來再觸犯類似缺失將重罰。

同時13家壽險公司共有12位保單簽署人員被記點，依規定若三年內被記點達三點，將有半年不得再簽署保單。

被勒令停售的19張保單，元大人壽有三張，即世代相傳、美利傳、優利等美元利變壽險；富邦人壽亦有三張，即美利鑫旺美元利變壽險、金采利變年金、金采年年新台幣利變保單；中國人壽的新美鑫旺、鑫美好；台灣人壽的吉美勝、傳承富滿；南山人壽的多美滿、佳美鑽；國泰人壽的益美雙盈、鑫美利101。

被停一張的是友邦人壽的創富人生、宏泰人壽的美利鑫富、第一金人壽的美樂多、遠雄人壽的美滿美超旺，及台銀人壽的金美滿。

13家壽險公司是被抽查到保單宣告利率公式參數設定欠妥、將未來升息預期及同業競爭納入升息考量、及新舊保單同一區隔資產卻未用同一標準調整宣告利率。

13家公司總經理都已簽署保證書，即保證未來不再犯，因此保險局並未重罰。

保險局副局長張玉煇表示，備查商品的抽查仍會持續，仍是有可能繼續抽查利變保單；之後若公司被發現再犯，保險局先前表示，就是暫停業務。

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