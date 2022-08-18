合庫金下半年拚獲利 法說會祭出3大策略

合庫金在18日舉行2022年第二季法說會，主持法說會的合庫金總經理陳美足對下半年的發展策略指出，合庫金下半年將持穩健策略，強化核心競爭力來因應多變的市場，其中，提升盈餘的具體策略從三個面向著手，包括將祭出擴增國際聯貸及海外放款與收益、提高財務操作淨收益、以及加強懸帳整理等三大面向。

陳美足進而指出，在利息淨收益方面，合庫將掌握升息趨勢，深耕企金業務，積極參與及爭取主辦國際聯貸，擴增外幣放款與海外收益，持續調整存款結構降低資金成本，以擴大利差。

而在非利息收入方面，將積極拓展財管2.0、信託2.0業務，順應投資人風險趨避情緒，以優質固定收益型商品為主力，搭配多元保險理財商品，私人銀行專屬服務，挹注手續費收入的新動能，且持續精進金融商品配置調整，增進財務操作淨收益。

經營效率方面，合庫將提升授信資產品質，防止不良債權發生，加強懸帳整理收回，並持續深化數位轉型，導入金融科技應用，累積數位資產，精準定位目標客群，拉高各項業務行銷效益。

陳美足分析，今年上半年全球經濟受到疫情反覆與烏俄戰爭陰霾，能源糧食價格飆漲，通膨數據居高不下，迫使美國聯準會快速升息縮表，升息幅度超出預期，造成全球股匯債市波動劇烈震盪，金融機構風險性資產不論在評價或資本利得，獲利普遍受到影響。

她也對最新合庫金獲利情況指出，儘管因為金融商品收益減少，使上半年自結稅後淨利為93.48億元，較去年同期減少約8%，每股盈餘0.64元，不過7月已逐漸回穩，單月獲利27.17億元創公司歷年新高，累計盈餘減少幅度更因此縮小為3%，接下來隨著升息利差逐漸反映，合庫金整體表現會更趨於穩定向上。

在合庫各主要業務上，陳美足也指出，核心子公司合庫銀行存放款業務維持良好動能，其中外幣存款成長達13%以上，放款增長則來自中小企業放款及個人房貸。逾放比例及備抵呆帳覆蓋率亦優於去年同期，顯見合庫資產品質穩健。

陳美足也特別提及合庫在ESG永續金融領域的成果指出，今年合庫金已在7月8日簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議，是首家承諾遵循S B T i 規範，設定中長期減碳目標的公股金控。而投融資方面，在「綠電及再生能源產業」，截至6月底投資金額601億元，融資金額2,246億元，並推出「併聯型儲能設備貸款」，積極推動自主綠能產業發展，響應政府2050淨零碳排路徑，發揮綠色金融永續影響力。