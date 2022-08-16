花旗賣消金員工安置 達成三點共識

花旗(台灣)銀行表示，與企業工會雙方針對員工安置計畫達成共識，8月16日在全國金融業工會聯合總會的見證下，由花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻、花旗(台灣)企業工會理事長陳培芮代表，正式簽署「消金業務相關員工安置協議書」。

此項協議書內容，花旗台灣管理團隊及花旗工會「同時消音」，絕口不提供相關數據，僅強調，3,500名消費金融業務員工的安置，包含：1、優離優退，2、特別給付，3、留任獎金。且其前題是消費金融業務相關同仁全員留用，並給予3年工作保障。

花旗台灣強調，協議的最大結論是鼓勵員工從花旗轉任到星展，為個人帶來長期職涯持續發展與成長。

花旗銀行出售台灣消金業務，衍生無數後續問題，其中之一是員工就業權利疑似被剝奪。在出業務尚在出售過程，花旗台灣員工就跳出來抗議，資方與潛在買家簽有密約，使得員工難以轉任新職，於是快速組成工會，向資方代表的花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻，要求對話。

莫兆鴻16日透過新聞稿表示，花旗銀行與企業工會自今年1月開始展開第一次協商，經過多次討論與對話，「歷時七個月達成協議」，在金融業中寫下勞資雙贏新頁。除了花旗積極回應工會需求之外，更因為雙方皆秉持確保銀行正常營運，積極維護客戶權益與花旗聲譽的共同信念，以互信、包容立場，進行協商，創造雙贏。

花旗(台灣)銀行企業工會理事長陳培芮則說，雙方是在保障消費金融業務員工權益的基礎上，平等協商，過程中雖然針對問題有不同的意見，但因為有共同的目標，才能達成共識。他強調，工會全力談成能夠照顧同仁的最佳安置計畫，就是希望同仁們都能夠安心工作，對自己的未來有信心，到星展持續在職涯有更好的發展。