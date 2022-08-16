國銀對中小企放款衝3,198億 達標率破91％

疫後復甦，中小企業資金需求增，國銀持續力挺！金管會銀行局副局長童政彰16日公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年6月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣9兆85億元，較5月底增加731.57億元、今年上半年新增3,198億元，距離3,500億目標達標率為91.37％，也是近五年同期第三大放款量。

金管會每年皆會訂定國銀對中小企業放款目標，2021年新增放款目標為3,000億元，達標率高達292％，2022年目標拉高至3,500億元。近三年在疫情衝擊下，國銀承作比往年更大量的紓困貸款，帶動整體國銀對中小企業新增放款大增。據銀行局統計，近三年以2021年上半年新增3,956億元最高，其次為2020年的3,462億元，2022年的3198億元位居第三，若再拉長看，疫情爆發前的2019年同期僅新增1,596億元、2018年同期也才新增1,874億元。

就今年上半年新增前五大銀行分別為：一銀新增289億元、兆豐銀新增286億元、土銀新增248億元、彰銀244億元、台新銀241億元，前五大清一色為公股行庫，民營銀行僅台新銀躋進前五大。

據銀行局統計，2022年6月底中小企業放款餘額9兆85億元，占全體企業放款餘額比率為67.70％，占民營企業放款餘額比率為70.62％，分別較上月底之比率減少0.06個百分點及增加0.10個百分點；另今年6月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.27％，與5月底相同。

童政彰表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

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