國銀海外獲利 美國成長最多

升息利多加持，國銀海外獲利吃補。金管會銀行局15日公布上半年國銀海外分支機構整體稅前盈餘達308.5億元、年增13％，其中香港分、子行獲利137.9億元，仍是最賺的海外地區。至於獲利動能以美國地區最強，上半年獲利47.5億元、年增率42％。至於近期頻傳詐騙事件的柬埔寨，國銀在該地獲利穩定成長，上半年賺19.7億元、年增率4％。



銀行局官員分析，國銀海外獲利較去年成長因素有三，一是升息讓銀行淨利息收入增加，二是景氣疫後復甦讓國銀放款增加，三是去年提列備抵呆帳較高，壓低基期。



至於美國獲利成長幅度最多，主要是國銀對美曝險增加，包括投資和放款都有成長。



金管會統計，前六月國銀海外分子行獲利排名前五大區域分別為香港137.9億元、美國47.5億元、大陸29.2億元、新加坡21.9億元、柬埔寨19.7億元，其中美國市場已是連六季獲利超越大陸，而新加坡獲利回神，重返第四名，柬埔寨獲利在亞洲區中還勝過越、緬、泰、寮國等新興亞洲，甚至也贏日本、澳洲。



就海外五大洲獲利來看，今年上半年在亞洲、美洲、非洲等三大市場分別成長13％、38％、100％，在歐洲、澳洲市場則是衰退，尤其國銀在歐洲市場上半年僅賺3.2億元、年減62％，主要是在疫情、俄烏戰爭開打等因素夾擊下，國銀歐洲分行放款趨於謹慎，至於澳洲地區，今年上半年獲利14.4億，也較去年減少15％。



值得注意的是，上半年國銀在日本、緬甸的海外分子行出現虧損。銀行局指出，日本今年上半年虧損4億元，主要是國銀在該區放款量減少，加上有公銀行庫踩雷，聯貸案的客戶財務體質變弱、必須增提備呆。至於緬甸區虧損1,000萬元，主要是國銀在該區的分支機構在2021年才剛開業、營業費用較高。