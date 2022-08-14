國泰世華攜長榮 承作綠色存款

國泰世華銀行7月推出「綠色定期存款專案」已有成效，近期宣布與國內排名第一大、全球第六大航運商長榮海運合作，長榮海運對綠色投資甚為認同，除持續參與各項綠色金融業務，也再次與國泰世華合作，承作達6,000萬美元（約新台幣18億元）的綠色定期存款，為國泰世華推出此專案後承作的最高金額。

長榮海運投入的資金將做為國泰世華綠色授信項目的資金來源之一，協力為永續發展貢獻心力。

長榮海運表示，國泰世華銀行是其長期合作夥伴，此次推出綠色定存專案，正好符合長榮海運一貫的環保理念，除了致力打造低碳的綠色航運服務外，更積極參與綠色金融，希望支持更多友善環境的投資方案，為整體供應鏈的永續發展盡心力。

國泰世華表示，與長榮海運合作已久，除基本金融業務往來，長榮海運亦參與國泰世華「環球貿易共享區塊鏈」試驗計畫，藉由航運數據介接，簡化貨運單據資訊取得以順暢交易流程；國泰世華亦為長榮ShipmentLink平台合作夥伴，透過海運提單資訊，提供長榮客戶便利辦理貿融業務動撥。此次國泰世華承作長榮海運6,000萬美元綠色定存，顯示雙方在ESG永續議題上有廣泛共識，未來雙方將持續尋求深化彼此業務合作的機會。

長榮海運長期致力環境永續，屢獲外界肯定，2021年入選Inbound Logistics雜誌「綠色供應鏈夥伴獎」（G75），並獲MSCI ESG領先指標「A」級評比，亦是國內海運業參與國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）的先驅，更超前法規要求時程，於日前完成全球營運船隊、國內所屬辦公大樓及貨櫃集散場溫室氣體盤查，通過「英國標準協會」（BSI）查驗，取得「國際標準組織」ISO14064-1:2018及「溫室氣體盤查議定書」（GHG Protocol）雙認證。

在企業永續經營發展策略中，長榮海運秉持「綠色管理」經營理念，以「綠色地球的守護者」自我期許，善用企業本身專業的造船設計人才，研議「最佳化船型」，達到船舶裝載最具經濟效益及節能目標的成效。

此外，長榮海運落實環境友善自主管理並設有嚴格作業標準與流程、提倡船舶減速航行、永續採購等各項議題，並針對貨櫃塗裝生產線改採水性塗料，降低揮發性有機物排放。長榮海運表示，以具體的行動，攜手利害關係人共同呼應環境保護，永續經營。