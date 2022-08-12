買氣上升 國外債布局好時機

上半年債券殖利率上升，吸引愛好穩定配息的投資人進場，公股銀行財管買氣上升。華南銀行認為，現在是布局國外債的甜蜜點。第一銀行則統計，今年上半年國外債的承作量較去年同期成長約6成，主要銷售商品以高信評、高票息及短天期美元債券為主。

一銀主管指出，下半年將以抗震能力較優之價值型商品為商品主軸，包含產業前景看好的投資等級債、短天期之美元債券，讓客戶在財富管理及資產配置上，有更靈活之搭配與更優質之選擇。

華南銀行指出，今年以來受疫情、俄烏衝突、通膨與聯準會貨幣政策緊縮影響，各類風險性資產價格大幅減損，投資人轉為保守，預期下半年存本取息為訴求的國外債商品將持續成長。

此外，隨著美國10年期公債殖利率一度超越關鍵價位3％，投資價值浮現，未來殖利率上行空間有限，現在正是布局國外債的甜蜜點，長期持有投資等級債可同時享有配息與未來可能的資本利得之機會，而債券投資價值浮現，對於有資產配置與固定收益需求之客戶逐月成長。

華銀今年更為了協助高資產客群多元資產配置與投資選擇，提供境外ETF及短年期保本型之境外結構型商品，在投資市場混沌不明時期，目前境外結構型商品（保本型）備受高資產客戶青睞。

合庫銀行主管指出，上半年在俄烏戰爭、大陸嚴控疫情、高通膨風險及美國升息縮表等利空因素影響，全球金融市場大幅震盪，投資人避險情緒高漲、信心不足，致信託理財業務動能較去年同期趨緩。

而在下半年，為因應市場波動，除積極推展信託理財商品多元化銷售，包括單筆及定期定額基金、母子基金、境外債券、境外ETF及境外股票等外，有鑑於近期美債殖利率走揚，境外投資等級債券之中長期投資價值逐漸浮現，將引導投資人伺機分批布局，提供固定金流需求的投資人選擇。