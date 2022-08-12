2年期定存單利率 連三降

中央銀行標售250億元2年期定存單，得標加權平均利率1.292％，較上月1.378％減少8.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），且已連續三個月下降，銀行資金調度主管認為，主要是先前過度反應央行升息，及美國通膨回落，後續利率風險預期降溫的結果。

銀行資金調度主管表示，美國最新發布的7月消費者物價指數（CPI）年增率8.5％，低於分析師預測的8.7％，且從6月的40年高點9.1％回落，加上生產者物價也月減0.5％，為2020年4月以來首見下滑，使得市場對聯準會（Fed）9月升息預期減至2碼（1碼是0.25個百分點）。影響所及，我央行9月第三季理事會，估計政策利率估計最多跟進再調高半碼，顯示利率風險趨緩，2年期定存單投標資金態度也隨之轉向溫和。

央行3月升息1碼前標售的2年期定存單，得標加權平均利率為0.523％，但4月及5月合計得標利率卻狂飆逾1個百分點。銀行資金調度主管指出，市場有點反應過度，「投標利率飆到不像話」，結果6月央行直接進場截標，最後得標金額僅59億元，得標比率僅個位數的5.96％，雙創新低紀錄，一舉將得標利率壓低至1.413％。

7月大家學乖了，銀行資金調度主管認為，央行6月開始將2年期定存單標售金額降至250億元，連原本的600億元腰斬都不到，籌碼一下子少掉350億元，「投標利率寫太高，等於是完全不想拿到」。因此8月也延續相對理性的投標態度，其實就算加上央行6月再升息半碼，合計也只有0.375個百分點，得標利率飆破1％真的太過了些。

銀行資金調度主管預期，央行總裁楊金龍在6月理會後透露，升息搭配調升存款準備率，是不錯的組合，等於是暗示9月應會比照辦理，因為調升存款準備率，等於是回收資金不支出利息，標得定存單至少還有利息收入，結果得標利率也反應連三降。

央行從2013年8月開始，每月標售100億元2年期定存單，提供銀行過剩資金更多去化的工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月調高為400億元，去年2月調高至600億元，同年4月再調高至800億元，但11月又降回600億元，今年6月進一步再減至250億元。