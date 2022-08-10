彰銀案最終回》台新金與財政部大和解

台新金控10日下午5點於證交所舉行記者會，由該公司總經理林維俊說明財政部與台新金的共同聲明，強調雙方已達成解決爭端的共識，由台新金撤回訴訟，上演大和解，終結近八年來的纏訟，歷經17年的台新彰銀案終於播出大結局。

林維俊表示，財政部及台新金於2014年12月間就彰銀經營權爭議所生的訴訟案，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿結果。該公司於2005年挹注365億元增資彰銀，使彰銀得以大幅轉銷呆帳，優化財務結構，大幅改善彰銀體質。財政部肯定台新金控於經營彰銀九年（2005年至2014年）期間，以其經營團隊提升彰銀業績、強化公司治理、增加股東獲利的貢獻。

林維俊指出，財政部自2015年取得經營主導權後，在台新金控法人代表共同協助下，持續提升彰銀績效，七年間淨值增加522億元，達1,714億元，進一步強化財務結構，擴大營運規模。因此，基於互利共榮、往來互惠與善意的態度，財政部與台新金控將鼓勵雙方所轄金融事業於符合法制的原則下，進行業務合作，雙方願樂觀其成。

林維俊認為，這件重大訴訟的和平圓滿落幕，已為最高法院移付調解制度下的紛爭解決樹立新標竿，財政部與台新金控同感欣慰，謹向最高法院法官、調解委員及所有參與成員的努力，致上最大的敬意及謝忱。

台新金2005年7月以365億元得標彰銀特別股，成為彰銀最大股東，且在2005年至2007年間，均由台新金控取得彰銀董事會過半的經營權。2008年彰銀總經理改由財政部指派，但台新金仍掌握董事會運作。

2009年特偵組與台北地檢署啟動調查彰銀案，歷經五年時間，在2014年結案，台新金控並無違法情事，但同年底財政部發動泛公股力挺，取得過半董事席次，台新金控以財政部未實現彰銀經營管理移轉的承諾，向法院提出訴訟，雙方一路持續司法訴訟程序攻防至2022年，台新8月10日宣布撤告，讓近八年來的纏訟宣告終結，歷經17年的台新彰銀案終於上演大結局。