富邦金前七月每股賺6.81元 續居獲利王

富邦金控7月自結稅前獲利153.35億元、稅後純益140.48億元；累計今年前七月稅前獲利1,025.66億元、稅後純益834.52億元，每股稅後盈餘為6.81元。富邦金控前七月累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄，每股稅後盈餘續居金控每股獲利王寶座！

子公司富邦人壽前七月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄，台北富邦銀行7月稅後淨利為歷史單月次高，且前七月累計稅後淨利創下歷年同期新高紀錄！另外，截至7月31日，富邦金控已取得日盛金控73.95％股權，而富邦金控於前七月認列日盛金投資收益14.4億元。

富邦人壽7月稅前獲利為105.97億元、稅後純益為106.74億元，累計前七月稅後純益為739.21億元。RBC超過300％，資本水準維持良好。7月初國際投資市場及台股持續震盪向下但月中起跌深反彈，台股7月指數終以上漲約1.2％作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息收入因正值除息旺季而增加。債市投資方面，7月份利率於高檔震盪，自第二季起利用債市收益率反彈時期伺機配置，以提高未來整體經常性收益。

在聯準會持續升息下，7月美元維持上漲趨勢，美元兌台幣單月升值0.7％，今年累積至前七月匯兌損益加計避險成本，持續大幅優於去年同期。7月底外匯價格變動準備金餘額，亦自前月約280億上升至約291億。持續觀察俄羅斯戰事發展與未來付息狀況，包含匯兌影響後累計前7月提列相關部位之預期信用損失總計為新台幣28.5億元。7月合併初年度保費收入(First Year Premium)為79億元，合併總保費收入(Total Premium)為273億元。富邦人壽台灣初年度保費業績預估排名業界第二。

台北富邦銀行7月稅後純益34.18億元，較上月增加16.88億元，淨收益及稅後淨利僅次於今年2月份因認列一次性廉價購買利益，為歷年單月次高，淨收益成長主要為本月股息入帳及受惠資本市場反彈使金融資產評價收益回升，累計前7月稅後淨利151.35億，較去年同期成長33％。

富邦產險7月稅後虧損12.20億元，累計前7月稅後虧損45.87億元，主要受到防疫保險賠款之影響，7月防疫險相關直接賠款金額為91.0億，約20.8萬件，累計前七月直接賠款139.8億，此外，對於已發生但尚未報案或未決之案件提存自留賠款準備餘額83.7億(若不考慮再保因素之直接賠款及準備則近300億)；公司資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC逾200％，考量維持足夠適足性，規劃於第三季前完成增資。

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