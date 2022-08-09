金控前七月獲利衝2,700億

穩居史上第二！惟去年基期「無敵高」，料出現二位數衰退

15家上市櫃金控公司陸續公布7月自結數，已公布的12家公司，累計前七個月稅後純益已達2,595.28億元，雖然因去年同期暴衝達3,999億元，基期無敵高，預料出現二位數年衰退，但全體估計上看2,700億元，高於2018年的2,381.61億元，確定居同期史上第二高。

上市櫃金控7月獲利自結數，除富邦金、國泰金、日盛金等三家尚未公布，其他12家單月稅後純益總共是300.7億元，加上15家金控上半年合計稅後純益2,294.58億元，等於前七月至少已達2,595.28億元，若尚未公布7月自結數的三家金控維持和6月相當的獲利動能，累計前七個月全體稅後純益有機會達2,700億元，僅次於去年同期的3,999億元，居史上第二高。

12家已公布7月獲利的金控公司中，有八家前七個月累計稅後純益破百億元，加上富邦金及國泰金後為十家，低於去年同期的12家。依序是中信金達308.91億元、開發金有167.93億元、元大金141.48億元、第一金126.18億元、合庫金120.65億元、兆豐金117.87億元、華南金103.87億元及永豐金103.07億元。

市場法人指出，今年金控公司前七個月稅後盈餘大多年衰退二位數，各在15.05％至73.98％不等，僅永豐金轉為正成長0.15％，第一金、合庫金、華南金年衰退個位數。反觀去年同期幾乎全數年成長達二位數，甚至達三位數，形成難以跨越的高牆。

前七個月每股稅後純益（EPS）進入1元俱樂部的，有中信金的1.53元、元大金1.17元及開發金1元整。另富邦金及國泰金，至6月底則各已達5.62元及3.43元。

受到去年基期超高的影響，金控至6月底累計稅後純益年衰退32.83％。市場法人認為，進入下半年後高基期效應趨緩，若金控公司維持上半年獲利動能，年衰退可望逐月下降至3成以下。