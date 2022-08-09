大發「利」市 公股金控7月獲利大豐收

上市公司在第三季配發股利不僅助陣公股大發「利」市，並使多家公股金控的7月單月獲利破新高紀錄。包括兆豐金、合庫金、第一金、華南金等四家公股金控，已全部公告7月獲利，尤引人矚目之處在於，在7月受惠於台股股利收入的加持之下，使兆豐金、合庫金的單月獲利雙雙突破7、8年來的單月新高水準，分別以38.31億、27.17億元的單月稅後獲利刷新紀錄，目前為公股金控單月獲利前二大。

第一金、華南金在7月單月獲利分別為23.82億、24.01億，3家金控亦為今年以來最高的單月獲利，目前第一金、合庫金、華南金的前七個月稅後獲利分別為126.18億、120.65億、103.87億。

目前已知，全體公股金控由於7月已認列了至少一半以上的股息收入，因此7月的獲利非常可觀，再加上SWAP評價回升有評價利益可在7月實現，因此，是今年以來最好的單月獲利，而兆豐金、合庫金還雙雙破多年來的單月獲利紀錄。

而在5日公布獲利的元大金，則同樣受惠於銀行、證券都有可觀的股息收入挹注，因此單月獲利也相當可觀，元大金在7月的稅後獲利已達141.4億，繼續穩居金控前五強。

兆豐金由於7月受惠於股息配發收益，因此，已縮短了和去年同期152.3億元的獲利差距，雖然產險因為防疫險而提損近40億，但估計下半年仍有機會使獲利維持和去年平盤；兆豐金由於受惠於7月的台股投資收益，已使兆豐金今年前7月的累積獲利達117.87億元。

根據兆豐金內部統計，包括兆豐金、銀行、產險、證券，7月份都有台股投資收益加持獲利，其中以兆豐銀行力道最猛，由於兆豐銀今年大舉擴充台股的短期投資，因此目前財務短投的台股持股水位已來到260億，是歷年最高水準，在7月份亦為兆豐銀帶來將近17億的台股股息收益，等於先前兆豐銀1個月的獲利。除此之外，台北101大樓亦在7月份配發股利，兆豐金控及銀行、產險都有獲配。

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