地表最強蘋果分析師郭明錤 金管會盯上

有「蘋果王子」、「地表最強蘋果分析師」之稱的知名分析師郭明錤在睽違8個月後的「蘋果研究」報告重出江湖，也掀起一場風波。金管會證期局副局長高晶萍9日指出，金管會目前對境內未註冊的外資券商無管轄權，媒體所報導的郭君也非國內分析師，但若發現其報告影響到相關股價異常或涉有不法行為就會依法處理。

給外界「蘋果分析師」印象的天風國際證券分析師郭明錤，最早在本土券商因熟悉台灣供應鏈聞名，甚至預測規格與出貨數量，正逢智慧型手機高速成長期，掌握「蘋果光照台灣」的好時機聲名鵲起，後2018年到中國天風證券任職，在睽違近8個月後，2022年8月又發出最新「蘋果研究」報告，分析未來6至12個月的Apple AR/MR頭戴裝置的投資規劃關鍵，並表明自己仍在天風國際。

高晶萍指出，天風證券經查是在香港註冊的券商，非依照我國法令設立的特許事業，另外，有報導提到境外分析師郭君，並非我國登記相關證券商、證券投信投顧業務人員，是否可以發展產業報告，基本上不在金管會業管範圍，要回歸其註冊地。

至於產業報告是否影響我國金融市場穩定，高晶萍表示，證交所、櫃買中心都會依既有監視制度來辦理，對有價證券進行監督查核，若個股股價波動達一定標準，除了會先公布注意、處置股票，請投資人注意外，若發現涉有不法證券行為，會依相關規定處理。

高晶萍表示，上市櫃公司若發現媒體報導與公司業務事實、公司揭露資訊不符，交易所、櫃買中心就會督促公司在重訊發布澄清。

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