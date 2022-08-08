退休專案三大誘因 國人踴躍參加

在2019年推行的「全民退休自主投資實驗專案－好享退第一期」，成功開啟國人自主退休投資的第一步，為了持續推廣與落實國人退休準備，基富通證券除了又推出第二波「好享退」專案，緊接著在去年推出「好好退休」專案。基富通表示，今年「好好退休」內容將作進一步升級，除了可選擇的專案基金、保險更多，優惠也更大。

基富通證券總經理王浩宇表示，無論好享退或好好退休，都是專為國人規劃的退休自主準備專案，好享退雖然已有超過30,000人陸續24期期滿，但仍持續扣款當中；而好好退休自去年9月上線以來，參加人數快速增加，即便今年市場環境不佳，專案人數也較去年底成長3成以上。

面對今年來金融市場震盪劇烈，投資人操作心態普遍轉趨保守，為何參加退休專案的人數卻不減反增？研判主要原因有三：一是台灣人口結構邁入高齡少子化已是不爭的事實，越來越多人意識到及早做好退休準備的重要性。

二是專案基金都是由產、官、學專家組成的「投資審議委員會」，依據六大標準，嚴選出運作穩健、符合退休理財目的的基金商品，而且每年7月定期重新汰選，幫投資人做好把關的工作。

三是基富通平台的鼓勵機制，包括專案基金零手續費、超低經理費級別、升級VIP與酷碰券等優惠獎勵等措施，循序漸進引導國人建立定期定額紀律投資的好習慣。

王浩宇強調，對於正在進行退休準備的人來說，最重要的不是判斷市場高低點，而是克服人性的恐懼與貪婪，避免投資過程中犯下追漲殺跌的錯誤，才是成功之道。但如何克服人性弱點最簡單的方法就是保持耐心與長期有紀律的定期定額投資，分散進場風險，逐步累積退休資產規模。