老手、新手、已婚族特重退休理財

金管會指導的「全民退休自主投資實驗專案－好享退」，專案第一期的完整結案報告近日出爐，該報告指出，投資經驗超過十年與未滿五年的參與者，各占45％、35％，顯示退休理財已成為國人共通課題，無論新手或老手需求同樣強烈，而專案正好提供規劃退休準備的好選擇。

因應台灣邁入高齡少子化社會，2018年底由金管會指導，並責成台灣集中保管結算所、基富通證券、投信投顧公會、證基會等單位共同規劃「全民退休自主投資實驗專案」，期望藉此引導國人進行退休準備，並建立正確理財觀念，讓晚年享有安心的高品質生活。

此專案以「好享退」為名，第一期於期初（2019年11月）實際扣款人數4.1萬人、每月扣款總額3.5億元；截至去年10月，計有3.6萬人完成連續二年定期定額投資不中斷的里程碑，每月扣款總額達3.25億元，人數及金額留存率皆達9成。

參與者中，投資經驗超過十年的老手占比高達45％，其次是經驗未滿五年的新手，占比35％。此外，已婚族的申購率偏高，比重達6成，其他投資人屬性，如性別、教育程度、職業類別、居住地等，則沒有顯著集中情形。

該報告指出，專案基金於二年期間的績效表現（至去年10月底），保守型基金平均報酬率0.8％～1.9％、穩健型10.3％～13.05％、積極型14.26％～18.61％、目標日期型14.8％～20.22％，都為投資人帶來不錯的回報。

基富通董事長朱漢強表示，過去國內幾乎沒有專門為退休規劃量身打造的理財平台，好享退開啟國人自主退休投資的第一步，因此獲得廣大迴響，不管是投資老手或新手，都搶著報名參加，尤其已婚的人家庭責任重大、重視度更高，代表大家都急著想做好退休準備。

朱漢強表示，好享退雖然現在已停止新增申購契約，但延續主管機關推動國人退休理財教育，基富通再度推出「好好退休準備平台」，提供國人一站式退休理財規劃與投資服務，還有「退休計算機」可試算投資金額、篩選合適的基金，加上每月3,000元的低投資門檻、零手續費優惠，讓國人都能輕鬆做好退休理財的準備。