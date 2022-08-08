南山壽董座尹崇堯扶正 公布四大經營策略

南山人壽新任董事長尹崇堯近日已取得金管會核備其人事案，8日即發出內部信，公布經營四大策略，即一持續落實公司治理，並強化經營優勢；二順應保險科技趨勢，積極推動數位轉型；三拓展保險價值，推動健康守護圈；四落實社會責任，承諾邁向永續經營，期盼與南山所有員工一起克服近來內外紛至的挑戰，再創新的歷史。

尹崇堯在信中表示，自己在2016年進入南山，後經歷客服、商品精算的實務歷練，參與多項核心專案及保險新商品策劃，2019年與南山所有員工一起面對公司挑戰時（指境界成就資訊系統升級不順），感受到南山人的韌性與當責精神。

今年6月15日南山董事會通過尹崇堯接任董事長，近日金管會亦同意此人事案，尹崇堯表示，南山人壽已走過一甲子，承載650萬保戶、1,200萬張保單的責任，今年正處於「關鍵時刻」，內外挑戰紛至，包括全球疫情與政經情勢動盪、接軌保險負債會計準則IFRS17、ICS轉型的壓力，尹崇堯提出四大發展策略，透過公司治理、保險數位轉刑、建構健康收護圈及永續經營，邁向下一個60年。

尹崇堯在信中表示「一個人走得快，一群人走得遠」，期待與所有南山人壽員工一起守護初衷，並肩同行。

以下為尹崇堯給內部員工的信件全文：

親愛的同仁，你好：

南山就要滿六十歲了，在各位的努力之下南山走過一甲子，承載了近650萬保戶、1,200萬張保單的責任，贏得眾多的信賴及託付。你們的辛勤付出成就了今日專業穩健的南山，讓我們有能力關懷更多人、照顧更多家庭，在此我要向各位表達最誠摯的謝意。

我在2016年進入南山，先後經歷過客服、商品精算的實務歷練，參與多項核心專案及保險新商品策劃。2019 年和大家一起面對公司的挑戰時，讓我感受到南山人的韌性與當責的精神。我曾數次在台灣發生重大災難時前往現場，見證保險在緊急時刻能夠發揮的力量，以及在社會安全網中扮演的重要角色。六年來的投入，令我深刻體認到保險產業的社會價值與使命，而南山扮演的角色、承擔的責任，在我心中的輪廓愈益清晰。

6月15日董事會通過我接任董事長一職，近期也收到主管機關的同意函，我很期待和各位合作完成這份意義深遠的託付。

今天我們正處於關鍵時刻，內外部的挑戰紛至沓來，包含全球疫情與國際政經局勢的動盪，以及接軌IFRS 17及ICS的轉型壓力，但我相信，憑著各位的專業與團結，我們將一一克服。面對未來，我想與各位分享公司的四個發展策略：第一，持續落實公司治理並強化經營優勢；第二，順應保險科技趨勢積極推動數位轉型；第三，拓展保險價值推動健康守護圈；第四，落實社會責任承諾邁向永續經營。

有句話說，一個人走得快，一群人走得遠。期許與各位共同守護我們的初衷，繼續並肩同行，創造歷史。

感謝各位。

尹崇堯 敬上

延伸閱讀

壽險公會龍頭之爭 尹崇堯發出公開政見

尹崇堯掌南山人壽 黃天牧這樣說

少年董尹崇堯 有四大超級任務