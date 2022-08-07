外銀在台財管收入 衰退2成

2022年全球市場波動大，據Finew.asia和Asia Private Banker統計，亞洲前三大私人銀行瑞銀、瑞士信貸、滙豐銀行上半年管理資產總額減少865億美元，原因除了客戶資產縮水、資金流出，還有銀行財富管理收入和利潤全面下降。



外銀在台財管業務也難逃全球大環境的影響，各台灣子行的財管收入普遍衰退2成，以高資產客群為唯一服務對象的台灣瑞銀，及至2022年5月累計稅前盈餘新台幣6億左右，僅是疫情期間資金盛宴的三分之一。



星展集團公布的2022上半年財報也顯示，由於大環境不佳，投資產品銷售減少，導致財富管理服務費下跌21％；加上資本市場活動放緩，投資銀行服務費亦下跌36％。



2022年全球股票、固定收益都感受到資金退潮的極大壓力，外銀主管分析，有六大壞事迎面而來：一是美國股市上半年來為史上表現最差，二是新興市場面臨美國升息、資金流出的拖累，三是通貨膨脹加劇、經濟增長放緩，四是大陸監管不確定性、房地產行業重整，五是俄烏戰爭和台海危機等地緣政治緊張局勢，六是與新冠相關的防疫封控不時干擾市場。



Finew.asia統計，全球私人銀行業務龍頭瑞銀財富管理的客戶資產在2022年上半年蒸發了610億美元，但該行仍以管理資產4,600億美元保持亞洲市場的領先地位。排名其後的瑞士信貸損失145億美元，亞洲第三大的滙豐銀行損失110億美元。



各家銀行財管業務遇上2022年歹年冬，外銀主管分析，高資產客群交易縮手，在台外銀需靠「上、下游」業務來補強收入，上游主要靠法金發債業務、下游則是消金零售。滙豐財管則在2022年上半年廣納新增結構型商品、避險基金，提供台高資產戶資產保護，希望以此突圍。