研訓院提舉辦金融漢光演習

台海危機當頭，台灣金融研訓院長黃崇哲近日提出，在軍事防備下，有必要進行應對金融戰爭的沙盤兵推，財經部會及國安部門應通力合作，操演包括金流壓力測試在內的「金融漢光演習」。



「金融漢光演習」可能涵蓋的重點，依黃崇哲的思考，包括金流數量、跨境外匯、網路資安、國民經濟信心等，可假設台灣對外金流中斷，銀行系統被駭、客戶網銀帳戶資料錯置等戰火中的特有情境，而非單一金融機構的資金存量壓力測試。



金融業界近周也持續觀察是否因台海危機引發高資產客群資金匯出現象。持有市場龐大資金部位的金融機構，在台灣金融研訓院固定調查的每月台灣金融風險指數（TAIFRI），「傳染與蔓延」項下的「海外市場風險」向來是指數飆高主因，顯示台灣金融業即使內部經營管理再好，外來危機仍會快速蔓延到經營績效。



黃崇哲自2019年即以國際金融局勢變化為藍本，如中美貿易戰、俄烏戰爭引發的貿易制裁與相互報復，都會引發後續的貨幣戰、金融穩定戰、經濟成長戰等，是台灣金融體系、金融業難以避免的局勢。他認為，金融業要更緊密準備可能的任何狀況，提前以「金融漢光演習」暖身。



許多國際資安報告統計過，台灣是駭客最愛攻擊的標的，跨國資訊顧問公司埃森哲（Accenture）舉例，2021年11月到2022年2月期間，台灣多家金融機構因駭客入侵，而暫停在線交易活動。



金管會先前也已提出企業資安防護要求，規模達百億元以上、主要經營電商的上市櫃公司皆須在今年底前設置完成，38家銀行、八家保險公司、13家券商、兩家期貨商、四家投信都要設資安長。針對民間企業已在建置應戰部隊，相關人士指出，「金融漢光演習」將是第一次繳交備糧清單的時刻。