吳昕東 進新光金董事會

泛新光家族金融整併正在「各自登山」。新光金控公告，大股東兼董事新誠投資更換法人代表，以新光老臣吳敏暐年事已高為由，換上新光金前董事長吳東進獨子吳昕東，外界解讀，此應是吳東進有意加速第三代的接班安排，並有制衡董事會各派勢力的意味在。

吳東進三名子女中，老大吳欣盈是新光人壽副總，負責協助新壽總經理規劃及執行經營策略，老二吳欣儒目前是新光金總經理，老三就是獨子吳昕東，他是新光保全董事長，也是新壽董事，1982年次的吳昕東，不像二位姐姐主攻金融領域，主要著力在新光集團的產業部分，負責創新科技，這回進入新光金董事會，卻是吳東進這一方，唯一的一位新光金董事會成員。

新光金董事會5月20日通過，成立與台新等金控合併可行性研究小組，6月初即正式組成，由新光金財務長李超儒擔任召集人，但董事會卻認為，新光金經營團隊拖延進度，遲遲沒有明確方向，因此提議再設立「專案研究督導委員會」。

新光金5日一早公告，金控三位獨董許永明、吳啟明及林美花，在審計委員會中對此案持保留意見，認為合併可行性仍在評估，相關事宜應謹慎處理，將此案送董事會討論，且三名獨董在董事會上亦認為，現階段不適宜參與委員會所涉的策略路線選擇，因此表決時棄權。

新光金表示，此議案最後是否通過不需公告，只要公告獨董有保留意見，並強調5月公告成立可行性研究小組，已被證交所開罰，現在各項發言更應謹慎。據了解，在獨董的反對下，設立專案研究督導委員會的提案並未通過。

新光金與台新金是否會進一步「金金併」，新光金董事認為，新光金經營團隊評估進步緩慢，而台新金6月2日公告，要成立與新光金合併研究小組，以「積極正面」的態度進行評估，也被證交所開罰，金管會主委黃天牧曾公開表示，對兩家金控要合併一事「沒有收到消息」。

新光金此時更換董事，讓吳昕東進董事會，據了解，吳東進這一方對自己家族完全無董事代表，頗有意見，這次更換法人代表，有平衡董事會勢力的意味，但吳昕東擁有產業背景，按產金分離的政策，他不會擔任金控的其他職位。