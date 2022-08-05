北富銀美元牌告利率 全面調升

為抑制通膨，美國聯準會（Fed）持續調升利率，國銀的相應動態頗受關注。指標性民營銀行富邦銀5日公告，全面調升美元牌告利率，調升後1年期定存年利率為2.60％，經此調整，該行美元利率水位躍為五大外匯存款行之首，也反映了台灣次級市場的美元升息動作，正一波波襲來。

據金管會統計，5月全體國銀外幣存款餘額達新台幣13兆2,438億元，年成長達17.74％，顯示民眾對於外幣存款的熱衷；其中北富銀外幣存款餘額達9,602億元，年成長達35.39％，於國內外匯銀行居領先地位。

北富銀表示，在所有外幣存款中，美元一向是投資人的最愛，這波全球升息潮，投資市場波動度加大，美元仍維持強勢貨幣的角色，加上聯準會升息題材持續出現，美元定存已成為相對安全的短期資金去處。由於各國央行多以升息因應通膨，且符合避險需求，北富銀認為，年底前美元有望續強，民眾不妨趁機配置部分資金在美元商品上，同時亦可搭配美元高利存款，創造穩定利息收入，掌握美元升息潮的投資收益。

檢視這波因應美國升息，各銀行調升美元牌告利率的狀況，首波在7月底密集出現，宣布調升美元牌告利率的銀行包括：兆豐、一銀、台銀等公股行庫，調整後1年期美元定存利率，都有2.53％的水準，如以活存利率來看，仍以公股銀行較民營銀行來的高，多有0.52％的利率水準，而部分民營銀行利率僅0.33％。

面對美元升升不息，北富銀5日起全面調升美元牌告利率，調升後1個月期定存年利率為1.35％，1年期定存年利率為2.60％。統計至5月底，外匯存款餘額排行前五大的銀行，依序為兆豐、中信、玉山、台北富邦、第一，此次調升美元牌告利率後，北富銀美元定存牌告利率為五大匯銀中最高。