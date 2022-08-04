台海緊張 金管會擬祭限空令

大陸在台海周邊進行軍演，並祭出打壓措施，影響投資人信心，金管會證期局4日表示，將持續注意總體經濟、台股表現，及外資資金匯出入動向，評估市場交易狀況，必要時將推出「限制放空」等措施。

證期局副局長張子敏表示，針對台海關係緊張，目前已祭出兩大措施，一是先採行資訊充分公開，以利外界掌握市場動態及上市櫃狀況，由證交所及櫃買中心注意大陸打壓措施對上市櫃財、業務的影響，若發生對股東權益及股價有重大影響情事，將要求上市櫃公司即時發布重訊；同時也可辦理主題式業績發表會，法人說明會等。二是請上市櫃公司視財業務狀況，評估實施庫藏股的時機。

先前金管會在7月14日已提醒上市櫃公司視資金調度，建議適時實施庫藏股，且在7月15日已放寬信用交易抵繳擔保品的範圍。

至於要不要祭出第三項措施，張子敏表示，會視整體經濟、台股表現、外資進出，評估各種狀況，適時推出限制放空等對應措施。同時金管會原本就會視市場整體狀況，定期或不定期的股期市會議，到4日為止還沒有召開臨時會議的情況。

張子敏並強調二點，一是台股基本面尚稱穩定，今年6月上市櫃公司單月營收成長15.21％，前六月營收合計21.61兆元，較去年同期成長11.04％，到6月底本益比約10.86倍，現金殖利率達4.76％，加計股票股利為4.93％，顯示基本面尚稱穩健。

二是台股漲跌幅仍介於國際主要市場之間，到8月3日為止，台股今年以來累計下跌18.89％，若到4日則是19.3％，國際市場到3日為止，南韓是跌17.34％、深圳跌19.35％、美國Nasdaq跌19.03％、香港跌15.52％、上海下跌13.08％、日本跌3.65％、新加坡則是漲4.11％，台股仍算居間。

不過4日台股在亞股中「獨憔悴」，張子敏表示，金管會將持續密切注意金融市場變化，大陸在台海周邊實施軍演，短期內對投資人信心可能造成部分影響，但中長期將回歸基本面，金管會也會視情況於必要時採取相關穩定市場措施。