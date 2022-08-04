日盛金大股東 再度被罰1,200萬

未在一年內賣掉19.09％的日盛金股票，港商大股東再被罰。金管會4日宣布，香港商Capital Target Limited（CTL）未依金管會2021年5月27日裁處，在一年內處分其持有超過5％的日盛金控股份，再開罰1,200萬元罰鍰。

金管會祭出的股東持股透明行動方案在2020年7月1日上路，各家金控大股東都要申報最終控制權人或實質受益人，金管會在金檢時發現CTL的實質受益人有「疑義」，且當時外界也指CTL可能是陸資，金管會2020年9月要求CTL說明當初投資日盛金的資金來源，最終受益人名單等，經數次溝通、視訊、要求補件，最終CTL仍是無法對金管會交待清楚。

金管會指出，CTL持有日盛金控股份，因未確實申報實質受益人或最終控制權人，違反金控法，金管會2021年5月27日對CTL開罰2,500萬元，並要求處分公文到時，超過5％以上的日盛金股票即無表決權，且要求裁罰案文到一年內，CTL必須處分掉持有日盛金股權超過5％部分。

金管會分別在今年4月及5月間二度發函CTL，提醒應該確實在期限內完成處分股票，及逾期未處分的效果，但截至今年5月31日處分期限屆滿，CTL仍持有日盛金控的股權達9.23％，也就是還有逾4.23％的持股沒來得及處分。

銀行局主秘侯立洋表示，CTL已處分掉近8成應處份的日盛金股票，算是有一定的積極度，但仍是未能依裁罰書要求降到5％以下，因此開罰，CTL的陳述意思是因處分有一定程序要走，及市場消化度等因素，因此無法及時處分，但強調會再繼續賣日盛金股票。

但因為CTL未依金管會所定期限完成持股處分，金管會綜合考量CTL已處分股份的比率等事由後，依金控法核處1,200萬元罰鍰，並命CTL在今年12月31日前，完成持股處分超過5％股權部分。