合庫深化環境永續 1年奪3證

合庫銀行為響應聯合國永續發展目標，以具體落實永續作為，自2021年起，不到一年連續拿下3項國際標準，包括2021年取得「ISO 14067碳足跡」、2022年通過「ISO 20400永續採購指南」及「ISO 14064-1溫室氣體盤查」，3日舉辦授證典禮，由英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛授證。

合庫指出，響應追求金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及國家「2050淨零排放」的雙重目標，合庫自2019年起從銀行總行大樓開始進行溫室氣體盤查作業，逐步擴散盤查據點，三年後在2022年首次完成國內外所有311處據點溫室氣體盤查，藉由盤查全據點掌握自身營運所產生的碳排放量，並透過節能診斷、內部節能激勵措施與購買綠電等規劃，降低二氧化碳產生，展現合庫集團降低對環境衝擊的決心。

合庫推出的金融服務及商品，包括「合庫世界卡」、「合庫樂活卡」及「總行營業部臨櫃服務」等，均取得了ISO 14067碳足跡查證。

其中合庫信用卡及樂活卡，皆採用環保材質製造，在銷毀時不致產生有毒物質，兼具環境保護和實用性，有效降低對環境的負荷，且亦獲環保署核發碳標籤，透明化碳排放來源，和客戶共同努力降低產品及服務碳排放量。

為順應綠色採購趨勢，合庫也在2022年4月底順利導入ISO 20400永續採購指南並獲英國標準協會（BSI）查核通過，成功將永續概念落實在採購單位及擴展至合作供應商，共同朝向永續發展目標大步挺進。

合庫2022年3月以金控名義簽署赤道原則、之後並在7月簽署科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi），承諾將遵循SBTi規範訂定中長期減碳目標，落實節能減碳。