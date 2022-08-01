央行緩升息 這原因成不能說的秘密？

美國聯準會今年7月升息之後，迄今已升息9碼，近來外界也有央行召開臨時理監事會議跟進聯準會升息的呼聲，但不少金融業者認為，即使面對台美利差越拉越大的問題，甚至今天的新台幣兌美元匯率已貶到一度觸及三字頭，央行恐怕仍會維持「緩升息」的基調，除了考量到廣大房貸戶利息支出負擔之外，另一個外界未注意到，但也相當重要的背後原因，則和壽險營運安定有關，但這卻是央行緩升息背後「不能說的秘密」。

金融圈人士對於月前壽險業者所公布的獲利指出，根據各大壽險公司的說法，目前為止，壽險業者之所在俄債投資信用減損，乃至於其他海外債券投資因為美國公債殖利率上升而導致價格減損的衝擊之下，還能交出獲利成績：「有相當程度是來自於匯兌收益。」

匯兌收益何處來？就是來自於新台幣匯率的貶值，新台幣匯率之以貶值，就是因為台美利差擴大導致資金匯出所致，儘管對台灣股市產生衝擊，但對壽險公司而言，在新台幣匯率升值時，未避險部位的匯兌損失風險尤其大，但只要新台幣匯率貶值，這些和匯率有關的營運面的風險問題都可化解，尤其是未避險的部位還可省掉很多的避險成本，且也有匯兌收益可賺。

而台美利差擴大，正是牽引新台幣匯率今年「由升轉貶」最為重要的轉折點；對此金融圈人士接著分析，倘若台灣央行跟進美國聯準會的升息幅度，一旦新台幣匯率貶值因為台美利差縮小而使貶值幅度縮小，甚至由貶轉升，那麼定會衝擊壽險公司的匯兌收益，更不用說未避險部位的風險馬上急速升高。

除了匯兌收益受衝擊，另外央行大幅升息，也會帶動台債的價格減損，壽險公司除了海外投資，在台債方面亦有配置相當的部位，於是國內的債券投資評價損失繼續雪上加霜。

金融圈人士指出，台灣若真的有「大到不能倒」的金融機構，那麼比起銀行業，壽險公司正是如此，因為壽險公司以投資掛帥的曝險部位，是銀行業的數十倍，所以央行在緩升息的決策上，除了一般人認為可能和升斗小民的房貸戶升息之後利息負擔大增、導致民怨四起之外，擔心壽險公司更加風雨飄搖會影響金融體系的穩定，恐怕是另一個重要原因，但卻是「不能說的秘密」。

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