國泰校園反毒 百萬學子受益

由國教署指導，國泰金控攜手PaGamO線上遊戲學習平台，打造全台最大的反毒電競賽事「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，已邁入第三屆，今年吸引全台1,523所學校，共14,753位師生選手上線參賽，最終140隊進軍決賽，在7月30日爭取反毒英雄的寶座。

國泰金控自2019年起開始與線上遊戲學習平台PaGamO合作，將電競結合反毒教育，遊戲化的教育方式在高、中、小學引發熱烈回應。第三屆比賽推出全新「共學組」與「校園響應組」賽制，邀請家長與老師跟孩童組隊參賽，讓反毒教育融入日常生活，自校園反毒電競延伸到家庭共學擴大影響力，從源頭陪伴孩童拒絕毒品誘惑，使得今年報名學校與人數創下新高，成功串起更完整的反毒防護網。

PaGamO創辦人葉丙成教授認為，每年國泰反毒英雄爭霸賽皆引爆報名熱潮，更成為校園討論度最高話題。看見孩子熱情參與，更加認為國泰、PaGamO的合作與投入是在正確的道路上，未來PaGamO也將持續運用學子喜愛的電競遊戲方式，持續推廣校園反毒教育的重要。

今年參與「共學組」晉級的隊伍─「天生贏家」父子檔攜手挑戰決賽寶座，爸爸張仁杰表示：「為了希望自己能是孩子的神隊友，答應孩子一同參加比賽。遊戲化學習讓知識變得有趣，記憶也更深刻，孩子在尋找答案同時也提升了問題解決能力。這段準備比賽的時光，讓親子有更多話題與共鳴，關係也更靠近。」

國泰投入反毒已邁入第五年，已超過百萬學子受益，國泰人壽副總張殷壽表示，反毒不只孩子要知道，師長更要知道，國泰號召上百位主管與同仁攜手孩子組隊參加共學組。未來也將與更多專業組織與專家合作，透過國泰志工的力量，讓校園與親子的反毒教育更有影響力。