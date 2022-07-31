銀行出手 大砍刷卡現金回饋

不再燒錢，七家銀行業者出手大砍現金回饋等刷卡優惠。7月起包括星展銀、北富銀、永豐銀等三家發卡大行出手大砍現金回饋比率，如果再加計上半年已出手的銀行，今年以來，至少已有包括星展、富邦、永豐、渣打、台新、中信、玉山等七家銀行限縮現金回饋優惠，或是祭出更多限制門檻。金融圈預期，這股風潮可能愈吹愈大，席捲整個銀行業。

根據各大發卡銀行公布的今年下半年起最新權益，上述三家銀行對其最有代表性的信用卡，都出手限縮現金回饋，其中，星展銀調降其ECO永續卡的國內現金回饋比率，從最高3％降至2％；台北富邦銀則對旗下富邦J卡，將國內原本回饋無上限的國內消費2％，現在改成一個月最高回饋5,000點。

永豐銀則對旗下大戶卡、sports卡、幣倍卡等三個卡別，以不同方式調降回饋，包括同步調降國內及國外現金回饋比率1個百分點，或是將上限門檻收緊「打對折」，而行動支付的回饋及適用條件則更嚴格。

中信銀、渣打、台新、玉山則從今年上半年陸續出手。中信銀從今年初對旗下「英雄聯盟卡」信用卡先前在數位通路的回饋，雖新增「藝文售票」項目，但從今年1月起已取消網購、外送、叫車的最高10％的現金回饋，僅保留影音及遊戲平台仍能適用。

渣打銀則從2月起，對其現金回饋御璽卡，將國內外的現金回饋率1.88％，一律降為1％，且同時取消學費及保費的回饋優惠；玉山從今年3月起，對其PI錢包聯名卡和U bear卡，採取將現金回饋率降低，或是限縮可適用的通路，或提高回饋門檻限制。

其中玉山縮減回饋適用的方式，很明顯看出超商通路被限縮，例如，原本U bear卡對超商通路有5％回饋，但3月起已被取消。

台新銀則對其GOGO卡，從4月起，大舉縮減可適用現金回饋優惠的使用通路。