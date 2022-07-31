四利多 呂桔誠：GDP成長率可保3

銀行公會理事長、台灣金控董事長呂桔誠認為，四大因素加持下，台灣今年經濟成長率可望保3。這四大因素包括中美貿易戰及全球供應鏈重組下的轉單效應；台商加速回台投資；前瞻基礎建設已進入密集投資期，後續會帶來更多乘數效果；台灣供應鏈和產業聚落相較全球更完整，且具有高度韌性和應變調整能力。

呂桔誠指出，除了出口已連續24個月成長，且6月更強，比去年同期降低的失業率亦反映出重要的訊息，因為企業家雇用員工人數的變化，和對未來預期有相當大的關係，6月台灣失業率只有3.74％，前六月的3.66％亦比去年同期下降，且最新統計顯示新鮮人畢業後1.44個月可找到工作，也就是平均45天，這代表市場需求相當強，反映企業仍有相當大的在地擴大生產動能需求。

對於通膨問題，呂桔誠回應，俄烏戰爭影響到能源、糧食等重要供給，因此通膨在全球無可避免：「但相對而言，台灣好很多」例如，美國消費者物價年增率已有9.1％，但台灣僅3.5％左右，若扣掉蔬菜及能源，核心通膨率更降至2.77％。

呂桔誠指出，台灣在升息之外，政府也作了好幾件事改善通膨問題，例如，維持油電價格的穩定就相當重要，若在一定時間內作到相當程度的控管，可避免物價未來上漲後產生的僵固性。

呂桔誠也提到，標準普爾S&P在2022年4月最新將台灣的長期主權評等再調升為AA+，並將展望調整為「穩定」，這可說是台灣自2002年以來，時隔20年之後再度重返AA+的評等，由此也可見美國首要信評機構對於台灣經濟、金融等環境基本面的肯定。

呂桔誠認為，台商在中美競局等變化下，充分掌握轉單效應及發揮經營的韌性，成為台灣經濟發展的重要動能，加上台灣多年來累積的技術領先優勢，在幾項產業裡尤其明顯，包括每次經濟動盪、重新洗牌後，就會產生一些新的領先群。

目前台商登記回台投資金額已達1.7兆元，不僅投資當下會創造GDP，未來會拉動產業鏈成長，且台灣供應鏈產業聚落更為完整，韌性也比較強，尤其是中小企業對環境的應變能力，因此對企業個體或整體產業面的前景都可樂觀看待。