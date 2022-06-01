凱基銀董事魏寶生、張立荃申請退休

凱基銀行董事長魏寶生申請退休後，據悉，中華開發金控資深副總張立荃也將在本月申請退休。張立荃曾任凱基銀行總經理，也為現任凱基銀董事。



隨著魏寶生、張立荃陸續引退，由於本屆董事任期即將屆滿，預計開發金將會重新指派新一屆的董事，而隨著新血加入，開發金控各子公司已走向國際化的政策方向，凱基銀行也可望展開新局。



張立荃自2010～2019年間擔任中華開發金控集團子公司凱基銀行（前身為萬泰銀行）總經理，任內完成中華開發工銀與凱基銀行整併工作，也以高效率順利完成銀行核心系統更新，並推出金融業首件核准的監理沙盒實驗計畫，建立凱基銀行金融創新優質形象。



他擅長經營管理、策略規劃，併購業務、組織改造、投資人關係與ESG永續議題等，轉戰開發金控資深副總之後對於推動永續相關策略發展不遺餘力，也使得開發金控在ESG相關議題上有不錯的表現。



據悉，張立荃將在本月申請退休，熟悉他的金融圈人士透露，他短期可能以家人為重，未來是否重返金融圈還有待觀察。



張立荃在銀行界頗負盛名，尤其任萬泰銀行（現凱基銀行）總經理期間，帶領全行推動三年策略地圖規劃，將銀行營運轉虧為盈。另外，他曾任職永豐金控擔任副總經理、發言人及公共事務處主管，也曾主導2006年建華銀與北商銀合併、2002年金華信銀證券與建弘證券合併兩案專案工作，並建立永豐金集團企業品牌形象。



張立荃目前為開發金幕僚長兼發言人，主要推動金控發展ESG相關策略上的策劃，開發金控新任總經理龐德明在訂立的五大營運方針中，也將ESG納入視為金控長期發展重要策略。



開發金17日股東會將進行董監改選，本屆董事任期即將屆滿，凱基銀董事也將注入新血，未來如何開創新局，備受市場關注。