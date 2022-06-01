開發金籌資400億 伺機併購

開發金控1日舉行線上法人說明會，會中揭露日前董事會通過的400億元長期募資案的用途，總經理龐德明首度透露未來開發金控併購策略方向，表示董事會通過長期資金募集案，同意發行250億股，根據最新收盤價，總計約為新台幣400億元，主要是為了藉此維持財務穩健以因應市場波動，同時為未來併購機會做準備。



他指出，目前沒有具體的併購時間點與對象，但是未來不排除找尋亞洲市場中對於ROE（股東權益報酬率）以及FinTech（金融科技）有正面效益的標的。



龐德明強調，併購必須符合一定的標準，首先希望至少是未來三、四年能夠達到雙位數的ROE；就地理區域來看，以東南亞為主，也包括台灣；至於投資策略上，希望是投資20％以上或與FinTrch相關的公司，而且併購也不僅止於以一家子公司參與，這樣將更有助提供經營綜合效益。



開發金控年第一季稅後淨利96.74億元，每股盈餘0.58元，ROE為13.9％。其中首季獲利貢獻最多的為子公司中國人壽，法說會中同時公布中國人壽2021年底隱含價值達到4,025億元，較前一年度成長12.6％，每股隱含價值81.8元，換算開發金控每股隱含價值26.9元。



至於法人關注中壽持有19.9％股權的大陸建信人壽海外掛牌進度，中壽資深副總翁志宏表示，建信掛牌有持續請顧問研究，原本預計要在香港H股掛牌，但大陸若是同一家公司的相同子公司，會開放在A股掛牌，但目前仍只開放非金融，金融股還沒有開放，因此仍在持續觀察及研究。建信人壽去年新契約價值達8.76億元，較2020年成長32％。



龐德明強調，開發金控以ABCDE五大策略（數位躍升、首選雇主、顧客導向、驅動成長、高效執行）為發展主軸，今年持續推動子公司優化各項數位服務平台以提升客戶體驗，並宣布加入「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，培育台灣人才競爭力；更將持續永續推動，攜手產業客戶邁向低碳轉型。