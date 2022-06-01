外資撤退 台幣重貶2.05角

台股1日回檔，外資反手賣超並匯出，讓新台幣也跟著由升轉貶，上演股匯雙殺行情。終場新台幣收在29.27，重跌2.05角，創逾二年來單日最大貶幅，總成交量達15.655億美元。

匯銀主管表示，金融市場對高通膨拖累經濟增長的擔憂，加上美國5月消費者信心指數下滑，美股四大指數在連假後開市全部收黑，不過亞股則是有漲有跌，台股開低後走高力拚翻紅，但因漲高回檔賣壓出籠，最後下跌132點至16,675點，拖累新台幣升勢告終，無緣進一步挑戰29元大關。

外資在連三買後，也轉為賣超台股100億元，並反手匯出資金。匯銀主管指出，新台幣5月下半個月從低點29.823元翻升，月底來到29.065元，累計這波共強漲7.58角，進口商持續進場買匯，反觀出口商因進入月初，拋匯需求暫退場，使得午後新台幣跌勢加大，連破29.1元及29.2元二關。

國際美元指數跌深後也小幅反彈至102上下整理，主要亞幣應聲全部跌趴，統計以日圓狂洩1.28％最多，新台幣重貶0.7％為第二弱亞幣，至於與台股一樣遭外資提款的韓元大跌0.57％，人民幣也走低0.54％。反觀東南亞貨幣相對抗跌，包括泰銖貶值0.29％、菲律賓披索下滑0.19％、馬來幣下跌0.17％，星幣貶值0.15％，印尼盾則是持平。

今年以來央行為穩定新台幣匯率，可說「忙進忙出」，3月及4月因為貶太兇，進場拋匯阻貶，力守30元防線，5月底又因為升過猛，反手調節阻升，防禦29元大關。

匯銀主管認為，本周先看美國公布的非農就業數據表現，接下來隨Fed利率會議接近，儘管更強硬的鷹派機率降低，但再升息2碼可說已確立，屆時外資難免還是會即時反應回防，新台幣升勢可能暫告一個段落，短線預料在29～29.5元區間盤理。