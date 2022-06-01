國銀駐海外 五成最愛新南向

國銀海外設點最愛新南向國家。金管會統計，截至2022年首季止，海外據點遍布亞太地區、歐洲、美洲、非洲等地共達632個分支機構（含分、子行及代表人辦事處），其中，亞洲據點就占所有分支據點84％，而設在新南向國家的據點更達336個占整體海外據點逾五成。

新南向為政府重大目標政策，包括「東南亞十國」、「南亞六國」及「紐澳兩國」共18國，目前已逐漸成為國銀獲利金雞母。

銀行局統計至2022年3月底，國銀在新南向市場今年首季稅前盈餘44.2億元，創下近五年同期新高，除了緬甸呈現小虧，其餘皆獲利，獲利前五大分別為柬埔寨的10億元、新加坡9.2億元、越南7億元、澳洲6.7億元、泰國5.9億元。

國銀在新南向設點最多為泰國，共有112個分支機構；其次為越南的59個據點、柬埔寨54個據點。近三年國銀海外最熱門申設據點分別為越南、印尼、澳洲、新加坡、泰國及柬埔寨等。

國銀主管指出，新南向國家多為台商聚集之處，且多具人口紅利、處於經濟高度成長期，利差、商機都很大；而澳洲或新加坡已是先進國家，但金融發展也很透明蓬勃。

永豐銀分析，全球需求仍然強勁，將有益於越南2022年出口成長，且越南擁人口紅利、勞動成本、開放的投資環境等優勢，並與日本、歐盟簽有貿易協議，同時加入CPTPP與RCEP，將持續受到外國廠商青睞，永豐金控因而整合金控資源，以永豐銀行越南胡志明市分行與永豐金租賃設立的緬甸、泰國辦事處搭配支援。

中信銀2021年增持泰國LHFG金融集團持股至46.6％，成為該集團第一大股東，並於2021年10月取得過半董事席次，LHFG金融集團旗下的LH Bank也一躍成為中國信託在海外分支據點最多的子行，除有助穩固中國信託於泰國市場的發展，也將成為中國信託在東南亞地區布局的重要據點。