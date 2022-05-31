疫情助攻 數位支付ETF搶搭嗶經濟

疫情加速嗶經濟、掃經濟興起。法人指出，全球產業包括金融服務業在內正出現服務及產業轉型，「數位支付」更成為這波產業蛻變及支付趨勢的核心，而這樣轉變趨勢，在生活中已明顯觀察得到。此數位轉型趨勢，正催化世界快速轉變，預料將為整個支付生態圈及其產業創造新興蓬勃機會，可用數位支付服務ETF、主題式基金來掌握這波趨勢。

國泰投信表示，根據資誠聯合會計師事務所發布的金融業支付未來趨勢報告指出，金融服務業在疫情全球大流行的催化下，正處於關鍵的轉型過程。從2020年到2025年，全球無現金交易量將成長80％以上，從大約1兆筆增加到將近1.9兆筆交易。

其次，到2030年，全球無現金交易總量將大幅成長至逾3兆筆，較2020年增加近兩倍。最後是亞太地區將以最快的速度成長，無現金交易總量從2020年到2025年將成長155％，2025年到2030年再成長76％。

國泰全球數位支付服務ETF（00909）基金經理人游凱卉觀察，數位支付日益大行其道，這其中轉變的關鍵就是，Y世代、Z 世代或千禧世代開始成為消費主力，年輕世代從小就習於使用手機上網、行動瀏覽、行動購物等，對他們來說，數位支付無須帶皮包、實體信用卡，現在手機就是信用卡，購物只要一機在手，就可隨時嗶、掃條碼，甚至上網滑購物網站就可線上電子支付。

生活消費轉變正催化產業轉型，如部分金融科技公司開始轉向雲端服務模式，隨時隨地用任何網路裝置皆可存取，甚至可應用於帳戶處理、詐騙防護、電子錢包等服務，這些都加快推升零接觸的支付商機，加上區塊鏈技術、數位藝術版權保護的出現，不可竄改的特性讓應用場景不再侷限於數位資產，更拓展到身份驗證、金融核保、NFT等場景，可預期數位經濟熱潮將席捲而來。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示，科技數據產業、半導體、航空和油氣開採的資本支出仍有強勁成長，但電信、港口和民生用造紙等產業的資本支出前景相對保守，M型化的產業兩端看到願意投資的金額大相逕庭。

林佑憲表示，以電商需求為例，2022年以來該產業發展仍比想像中更快速成長。根據研究資料顯示，預計2026年全球電子商務市場將達到5.4兆美元，複合年成長率為10％，GMV機會較2021年水平增加2.1兆美元；另一方面，電子商務在全球已具備快良好的技術基礎，即使在滲透率最高的國家仍持續成長。