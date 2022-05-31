元大金五子公司 新人新氣象

元大金控全面完成旗下證券、投信、投顧、創投、資產管理等五家子公司的經營團隊改組，這也是元大金控成立以來，規模最大的子公司高階人事調整。據了解，元大金高層屬意透過此次的人事新布局，進一步強化金控內部橫向溝通、合作綜效，並開發出新的業務動能，其中更以台股基金產品開發與財管業務動能擴張為兩大主軸。

包括元大證券總經理王義明、元大投顧董事長葉賢麟，均曾任掌管財管業務的執行副總，而元大證券不僅是首批申請獲准高端財管2.0的券商，亦為經紀業務龍頭，投顧與證券間向來合作密切，在新人事安排下，兩家子公司的整合與支援將更強化，更可讓雙方在台股基金為主的財管業務合作更為緊密。

至於主攻商品發行的元大投信，除董事長劉宗聖，再加入曾任證券、投信、投顧高階主管、在集團資歷完整的副董事長黃廷賢及總經理謝忠賢。

其中黃廷賢在元大體系服務逾30年，更歷任證券副總經理、投信總經理、證金、投顧等董事長職務，歷練完整，在元大證金董事長任內也不斷開發借券借貸等新種業務，2019年完成環華證金營業受讓案，提升元大證金的市占規模與經營效率。

謝忠賢則擁有台大商研所碩士學歷，在投信、投顧業深耕逾20年，曾擔任元大高科技基金、元大多福基金等知名基金商品經理人，也擔任過元大投信、投顧的研究部研究員，是元大內部培養兼具投研專業和基金實務的「前後台」管理與操盤經驗的人才。

元大金也已公告前知名節目主持人胡睿涵將出任元大投顧董事，據了解，元大投顧將完成董事會選任，由胡睿涵出任副董事長；元大投顧總經理則內升拔擢在元大十餘年的中生代菁英施汶秉擔任。

元大金旗下子公司整個新經營團隊將自6月起正式就定位；元大金內部亦以「老幹新枝」、經驗傳承定調此次經營團隊調整，不僅由元大金一手培養的中生代主管大舉出頭擔任總經理，董總間亦不乏跨子公司調動，顯見元大金不僅重視所培育人才的升遷，亦高度重視強化高階經理人跨子公司的橫向歷練，以造就全方位管理長才。