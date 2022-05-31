央行：金融體系有五大風險

央行發布第16期金融穩定報告，針對去年至今年4月間的國內外經濟金融情勢發展，分析影響我國金融體系的風險，提醒關注地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、疫情反覆、主要經濟體加速緊縮、全球經濟下行等五大風險。

央行官員表示，國內外總體環境面臨疫情及俄烏衝突的考驗，去年因各國陸續施打疫苗、防疫措施放寬，及大規模貨幣政策支持，全球經濟大幅復甦且物價漲幅擴大，歐美股市持續走強。我國經濟成長動能強勁，物價漲幅相對歐美溫和，外債償付能力佳，且政府財政維持於可控制範圍，上市櫃公司營收及獲利均創新高，家庭部門財務體質健全，不動產市場交易活絡且房價走高，民眾購屋負擔緩升，政府積極落實執行健全房市措施加以因應。

展望今年因疫情反覆及俄烏衝突未息，預期全球經濟成長將放緩，物價漲幅明顯升溫，金融市場受預期寬鬆貨幣政策將退場等不確定因素影響而震盪加劇。央行官員指出，我國出口及民間投資動能可望延續，但疫情升溫影響消費成長，且俄烏衝突及供應鏈瓶頸推升物價，預期經濟成長將下滑且通膨上升。

央行官員說明，去年我國債票券市場規模續增，股價指數屢創歷史新高，外匯市場維持動態穩定。今年初以來，台債殖利率走升，股價則由高點回落，新台幣匯率隨國際美元走強而轉趨貶值，但波動幅度仍相對穩定。

至於去年本國銀行獲利及資產品質提升，且資本適足；人壽保險公司獲利創新高且資本水準提升，但面臨較高市場風險；票券公司獲利持續提升，惟流動性風險仍高；國內重要支付系統均運作順暢，且央行循序漸進地進行央行數位貨幣（CBDC）試驗計畫，金管會則強化金融機構氣候相關風險管理及財務揭露，並推動保險業新一代清償能力制度。整體而言，我國金融體系維持穩定。

央行官員認為，去年以來央行續辦中小企業貸款專案融通方案，且滾動調整選擇性信用管制措施，並於今年3月調升政策利率；金管會適時因應疫情影響採取彈性措施，並持續強化金融機構防制洗錢、資訊安全及公司治理。此外，政府及央行採行紓困措施已發揮相當成效，有助減緩疫情對我國經濟金融的不利衝擊。

觀察今年地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、疫情反覆等不確定性，加上主要經濟體加速緊縮貨幣政策，均將擴大金融市場波動，增添全球經濟下行風險，央行將密切關注後續可能影響，並適時採取因應措施，以促進國內金融穩定。

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