達標率422％！國銀新南向授信 超前達陣

隨著全球疫後復甦，國銀對新南向授信加速。金管會公布最新國銀新南向發展成果，截4月底，國銀新南向授信累計總餘額達1兆3,924億元，較去年底增加1,565億元，增額遠超過今年設定的370.77億元目標，達標率為422％。

為鼓勵國銀對新南向國家授信，金管會每年都有訂定目標，主要參酌東協十國經濟成長率，以成長率5％增減2個百分點為目標，每年視實際情況滾動檢討。

2022年目標為授信總餘額增加370.77億元，今年首季在疫後復甦、各國相關需求大增後，首季放款就增加1,250億元，創近五年同期新高，4月再加速，截至4月底授信總餘額增加1,565億元、較3月新增315億元。

近三年受到疫情衝擊各國經濟，國銀對新南向授信也趨謹慎、腳步放緩。2020年全年授信總餘額僅增加52.09億元、累計總餘額為1.19兆元，達標率僅8.76％，2021年對新南向國家授信總餘額則達1兆2,359億元，較前一年新增420億元，目標達成率為117.32％。今年國銀海外授信腳步更明顯加快，首季就衝破千億元，到4月達標率更破400％。

至於輸銀對新南向政策目標國家貸款核准額度年增率（含海外投資貸款、輸出融資及海外營建工程融資）為4.95％，並視實際情況滾動檢討，2022年目標為核准253.43億元，至4月底止核准83.79億元、達標率為33％。

輸銀對新南向政策目標國家保證額度目標則為年增率2％，今年目標為36.33億元。至今年4月底止為19.23億元，達標率為53％。

為分散對大陸市場的單一風險，政府近年積極推動新南向政策，不僅國銀發展積極，整體金融業對「新南向」國家的曝險也節節成長，截至首季止，曝險金額已達2兆8,663億元，若和去年第四季相較，曝險提高1,959億元，季增率7.34％。