淨值逾18元 這金控董座喊「股價太委屈」

淨值逾18元 李增昌：股價不到10元太委屈

太委屈。新光金控日前召開股東會，小股東質疑股利發太少，新光金代董事長李增昌坦言，新光金淨值達18元多，但股價只有8.9元，「股價真的太委屈」，他強調，2026年與IFRS17接軌後，新光人壽盈餘上繳金控的金額就可增加，配息會更多。

新光金總經理吳欣儒也釋出利多，為增加員工向心力，新光金未來調薪幅度會「符合社會期待」。

新光金股東會通過2021年盈餘分配案，分派普通股現金股利62億元，每股配發0.4元，若依照27日收盤價8.95元來看，現金殖利率達4.47％。

至於啟動金金併行動，新光金獨董許永明指出，想讓公司成長，除了財務、業務自體擴大，合併也是一個選項，所以新光金也不斷找可能合併的機會，這是快速成長途徑之一。

李增昌指出，新光金配息無法拉高，主要是接軌IFRS17，金管會要求壽險公司要有足夠資本，所以新光人壽上繳盈餘的機會不大，子公司主要由新光銀、證券上繳盈餘較多，未來2026年接軌後後人壽上繳金控可以變多，配息也可望增加。

李增昌表示，對新光金很有信心，他自己手中新光持股很多，他相信新壽接軌IFRS17後上繳盈餘會增加，金控三大引擎可全開，股息會比現在好很多，至於股價是由市場決定，雖低目前股價委屈，但新光金還是會努力創造獲利新高，帶動股價創高。

吳欣儒則針對股東關心的內控表示，公司希望從基層員工到經營高層，都可分享經營成果，內控機制上，希望員工可多跟公司反應，從第一線查核做起，相信也可減少罰鍰、回饋到薪資，她表示，「未來員工調薪會符合社會期待」。