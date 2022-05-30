一銀打頭陣 推新一波紓困信用貸款

為救急本土疫情受災戶，據了解，一銀將開行庫之先，推出新一波的個人紓困信用貸款措施，以最高不超過各借款人的半年薪資總額、不超過所得負債比22倍二大條件作為借款上限，在一銀打頭陣之後，預料其他行庫最快會在本周內陸續跟進。

除了提出新的個人紓困貸款專案，對於已到今年六月底期滿的舊紓困案，據了解各大行庫已採取一致的步調，將期限繼續展延到今年底。

相較於去年勞動部推出勞工紓困貸款，目前在政院及國發會所宣布的各種紓困方案，今年勞動部則未再提出勞工紓困貸款參與，因此銀行自己推出為疫情受災戶「救急」的貸款專案，不僅可說「獨挑大樑」，今年對薪資所得者而言，亦可說更為重要，尤其是相關服務業的營運衝擊，又會使得不少勞工面臨減班、減薪、放無薪假，乃至於非自願性失業的壓力，此時生活開銷也會面臨更多現金不足的壓力，銀行若提出個人紓困信貸措施，可說能相當扮演「及時雨」的角色。

除了一銀打頭陣推出最新的個人紓困信貸措施之外，包括台銀、合庫、華銀、彰銀均表示，目前內部已在研議提出個人的紓困信用貸款專案；而在專案尚未推出之前，倘若有週轉金相關的借款需求，可先依照行庫現行的信用貸款專案來提出申請。

根據一銀將推出的專案，貸款期間最長三年，前六個月寬限期只要繳息不還本，借款利率依照一銀的放款指數利率加0.9％計息，目前為1.97％，借款人可提前清償，且由於為紓困性質，借款人可免擔保品、保證人，同時可免收開辦手續費、徵信費，可受理申辦期限將到明年六月底，為期一年的時間。

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