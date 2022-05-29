疫情不止 行庫再啟動降租紓困

本土疫情爆衝，使得經營餐飲、觀光等服務業商家再受重擊，行庫也再度啟動「降租紓困」。目前已知，對有降租需求的商家，各大行庫視營運受衝擊情節輕重，降租幅度約兩成，期間則以到今年底為原則，其中原本去年已申請降租、期限到今年6月的承租戶，若再提出申請，可望直接展延半年。

政府已朝「開放」作為防疫政策基調，但近二個月本土疫情嚴重，使得服務業營運再受衝擊，除了國發會、經濟部已宣布對企業戶提出紓困措施，行庫也已準備好，若承租自家不動產的租戶有繳不起租金的壓力，將給予租戶降租紓困。

其中，台銀、土銀、台灣菸酒等財政部轄下的國營事業機構，將比照國營事業機構降租模式，主動為租戶調降租金兩成至今年底；至於其他六家已民營化公股銀行，則由承租戶依需求提出申請，再由行庫評估受衝擊情況，拿捏降租幅度。

合庫指出，去年因為疫情影響而提出降租申請的承租戶共有八戶，調降期間大約六個月，共計調降了222萬元的租金，平均一戶半年約省近30萬元租金；目前本土疫情肆虐，根據合庫內部降租原則，會以減免租金兩成，期間六個月辦理。

彰銀2020年、2021年都辦理過不動產承租戶減租，根據近兩年的作法，有來申請減租的承租戶，將依受疫情衝擊其營運的程度，減租幅度最多甚至到50％，所有的降租案大致介於10～50％，目前尚未有承租戶前來申請，倘若承租戶有降租需求，將研議再度辦理減租。

華銀則表示，客戶在租金方面需要協助，華銀作法主要以「延後繳款」，而非直接減免的方式著手。