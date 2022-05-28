外匯市場醞釀翻盤 這貨幣漂亮轉身

美國聯準會Fed對於連續快速升息出現雜音，美元指數自5/12近期最高點的104.76，回頭緩步下行，5/27已來到101.64，直接反映到強勢美元腳步放緩，同期間非美貨幣用力反攻，像新台幣兌美元本周累計走升1.04％。

國際匯市當中，反彈最強的貨幣就屬商品貨幣類別，如加拿大幣、澳幣、紐幣等，因為同時還有高價的能源、大宗商品上揚作為護持。其中，紐幣兌美元在5/12為0.623，5/27來到0.654，不僅升勢顯著，0.623還是紐幣近2年來的低點，是標準長期佈局的貨幣態樣。

市場方向翻轉過程，是投資佈局的關鍵時刻，既要觀察反轉氣勢，還要注意是否價位正確、值得逢低買進。外商銀行外匯交易室評估，今年來已同步和美國聯準會升息的其他經濟體，多數內部已消化經濟硬著陸的威脅，在美元轉向疲軟之後，給予這些標定的非美貨幣回升的極大支撐。

法國巴黎銀行財富管理投資團隊指出，在4 月的利率政策會議上，紐西蘭央行升息50個基點，並將官方現金利率（OCR）提高至1.5％。此升幅創22年來最大，與市場預期一致。同時，央行強調要盡早採取行動，以阻止通膨預期上升。由於通膨飆升，紐西蘭央行已連續在4次政策會議上調利率，自2021年10月以來已經持續上調了5碼。

紐西蘭央行在5月25日的政策會議上，持續上調利率50個基點，這將是史無前例地連續兩次升息50個基點，顯示紐西蘭央行積極收緊貨幣政策應對通膨的緊迫性。由於紐西蘭央行祭出連續升息動作的同時，並沒有表示上調此波升息的最終利率，令市場感到失望，導致紐西蘭幣兌美元匯率在4月至5月上旬期間呈現走弱。

法巴銀財富管理團隊且提及，4、5月期間還遇上中國大陸部分主要城市實施嚴格封鎖，紐西蘭幣兌美元在過去幾週一直是G10貨幣中表現最差的貨幣之一。中國市場占紐西蘭總出口高達25％，法巴銀財富管理團隊表示，投資者擔心嚴格的封鎖將使中國的大宗商品需求下降，進而損害紐西蘭的出口。先前紐西蘭幣在紐西蘭央行（RBNZ）言論不如預期鷹派後，因此承壓走弱。實際上，紐西蘭經濟在過去兩年中表現良好，主要受惠於需求面旺盛、失業率極低（低於 3.5％）、產能利用率高，及出口十分強勁。

由於全球地緣政治不確定性和通膨升高，紐西蘭央行預計全球經濟成長將會放緩，此對紐西蘭的經濟前景亦有不利影響。儘管如此，法國巴黎銀行財富管理仍然對能源價格抱持正向的態度，而食品價格往往會隨著能源價格飆升而上漲，大宗商品來源的農業佔紐西蘭出口很大一部分，其佔 GDP 的比重相對於其他G10國家而言較高，紐西蘭的出口值將因此上升。然而，紐西蘭的勞動力市場供應依然短缺，這可能會推升未來的工資壓力。

根據法國巴黎銀行財富管理的價值模型，紐西蘭幣兌美元的公允價值約為0.75，目前的匯價（0.654，5/27）顯得相當便宜，而紐西蘭幣空頭部位目前正處於歷史高位。此外，紐西蘭的證券投資資金流入在 2021 年第四季度時放緩，導致紐西蘭廣義的基本國際收支從 GDP 的 +2.3％ 惡化至 -2.4％。如果目前反映於殖利率曲線的升息預期得以實現，估計未來兩年紐西蘭幣的利率將是 G10 中最高的，這可能會吸引國際投資組合資金流入，從而實現可持續的經常帳戶順差。

法國巴黎銀行財富管理將紐西蘭幣兌美元的 3 個月展望從 0.7 微調至 0.68，並維持對紐西蘭幣中期看漲的前景。在中國取消封鎖限制，且紐西蘭央行持續升息後，商品上升週期將維持不變，因此將紐西蘭幣兌美元的未來 12 個月目標維持在 0.70價位。