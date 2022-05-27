永豐金陳思寬：聚焦四大主軸

永豐金控董事長陳思寬27日在股東會上表示，2017年啟動金控轉投資架構最適化計劃，有效提升資本效率，2021年五大重點經營方向都已展現具體成效，展望未來，永豐金再提出三年計畫，聚焦「數位、跨境、整合及永續」四大主軸。

永豐金股東會也通過配發包含0.8元現金股利、股票股利0.1元，合計配發0.9元股利，是六年以來新高。

陳思寬表示，永豐金2021年合併稅後純益達162.11億元，每股稅後純益為新台幣1.44元，權益報酬率10.17％，締造金控成立以來新高。

陳思寬指出，五大經營方向包括：一強化資產配置、提升經營效率，擴大資產規模，在風險控制下適度擴充槓桿倍數，靈活調整資產配置以優化體質，並完成自2017年啟動的轉投資架構最適化計畫，有效提升集團資本運用效率。

二擴大核心業務規模，永豐銀行提升核心收益，2021年利息淨收益及手續費淨收益同創歷史新高。永豐金證券2021年現貨市占率4.85％，較前一年度增加0.18％，複委託業務為零售市場龍頭，整體市占連年穩居第二。

三衝刺海外收益，持續布局海外市場，雖受疫情影響，海外營運環境變化幅度較大，永豐銀行（中國）各分行與永豐銀行港、澳分行持續共營跨境金融服務平台，擴大業務規模。東南亞則以永豐銀行越南胡志明市分行與永豐金租賃設立的緬甸、泰國辦事處搭配支援，營運成效漸次顯現。

四積極推展數位經營：永豐金控致力加速AI、雲端技術及數據分析落地應用，永豐銀行「大戶DAWHO」數位帳戶與永豐金證券「大戶投」數位帳戶整合串連，攜手經營投資理財生活圈，在消費、投資儲蓄整合性服務。五深化公司治理、永續發展與風險控管。

此外，中信金旗下子公司台灣人壽27日董事會則通過，以19.01億元為上限，參與午資開發2022年辦理的普通股現金增資，全案後續擬以共83.46億元為上限分次參與，並依「臺中洲際棒球場開發案」投資計畫，投入資金興建及營運。